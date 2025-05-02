Як привітати чоловіка с Днем народження: ваш коханий не зможе стримати сліз

День народження коханої людини – по-справжньому важлива дата. Це дуже хвилююче свято. Адже саме в це день потрібно виразити усю глибину почуттів своєму коханому.

Словами розповісти про всі свої емоції дуже важко. Проте це можливо, завдяки варіантам готових привітань, які ви зможете знайти у матеріалі 24 Каналу.

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Які слова сказати чоловіку на День народження

З днем народження, коханий! Бажаю тобі міцного здоров'я, справжнього щастя й великого натхнення. Нехай твої зусилля завжди приносять плоди, а мрії сміливо здійснюються. Я пишаюся тобою!

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З днем народження, мій найкращий! Хай тебе оточують тільки щирі люди, а шлях до мрій буде прямим і світлим. Бажаю душевного спокою, яскравих ідей і впевненості в кожному дні. Твоя любов для мене – найбільший дар.

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Милий, сьогодні твій день, і я бажаю, щоб кожна хвилина життя приносила тобі задоволення. Хай збуваються мрії, не зникає віра в себе й не підводить здоров'я. Ти гідний найкращого! Залишайся таким, яким ти є.

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Яке повідомлення написати коханому на День народження / Фото Pexels

Зі святом тебе, коханий! Бажаю, щоб здоров'я ніколи не підводило, а серце завжди було наповнене добром. Нехай робота приносить задоволення, а дім – затишок і спокій. Люблю тебе неймовірно сильно!

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Любий, з днем народження! Дякую, що ти є, що підтримуєш, надихаєш і даруєш мені тепло. Хай доля буде щедрою до тебе, а життя – насиченим, цікавим і гармонійним. Обіймаю й цілую!

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Зі святом, коханий! Хай в твоїй душі завжди буде світло, а на серці – спокій. Бажаю безмежної любові, підтримки від рідних і вірних друзів поруч. Будь таким же добрим, щирим і справжнім!

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Любий, щиро бажаю тобі нескінченного позитиву, внутрішнього балансу і справжньої радості. Нехай усе, що ти задумав, легко втілюється в життя. Ти гідний найкращого, і я щаслива, що ти зі мною. З днем народження, коханий!

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Який тост сказати чоловіку на День народження / Фото Pexels

Милий, вітаю тебе з твоїм святом! Хай кожен день приносить радість, спокій і нові можливості. Будь сильним, впевненим у собі і таким же надійним, як завжди. Люблю тебе і щиро бажаю всього найкращого!

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З днем народження, мій любий! Бажаю тобі завжди залишатися таким же мужнім, розумним і добрим. Хай доля буде до тебе щедрою, а всі перешкоди легко долаються. Ти моя опора і радість життя!

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Коханий, щиро вітаю тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, успіху й кохання. Я бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і внутрішнього спокою. Будь щасливий щодня!