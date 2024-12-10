5 аксесуарів, які потрібні всім цієї зими: що треба купити у грудні

Багато дівчат не люблять зиму через те, що треба одягати теплі светри, куртки, шапки й рукавиці, втім без аксесуарів та головних уборів нам не обійтися, оскільки саме вони стають акцентами в образах. Щоб оновити зимові образи, радимо додати кілька базових аксесуарів.

Є кілька варіантів речей, які зроблять зимові образи цікавішими, пише 24 Канал. Ними можна не лише доповнити аутфіти, але й зігріти себе в холодну пору.

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Незабаром розпочинаються зимові знижки на безліч речей, тому ви зможете придбати за вигідною ціною певні позиції, серед яких знайдуться й аксесуари. Аналізуючи модні тренди, розповідаємо про кілька головних трендових напрямків в аксесуарах.

Шапка

Нам не обійтися взимку без теплої шапки. Для різноманіття можете на зиму обрати кілька позицій, щоб ваші аутфіти були цікавішими. Це можуть бути базові моделі або ж яскраві шапки, які додадуть настрою.

Шарф

Більшість пуховиків прикривають шию й не потребують шарфа, чого не скажеш про певні фасони шуби й дублянки. Саме тому радимо придбати красивий шарф, який допоможе доповнити красивий зимовий аутфіт.

Рукавиці

У морозяну погоду без рукавиць буде складно вийти на вулицю. Щоб не обморозити руки, обов’язково додайте їх до свого гардероба. Це можуть бути рукавиці в стилі Old Money чи звичайні в’язані в чорному кольорі.

Сумка

Придбайте на зиму красиву сумку, яка підійде для під ефектні дублянки та шуби. Це може бути чорна шкіряна модель або ж стильна у бордовому чи коричневому кольорі.

Для зручності придбайте на зиму ще шопер, щоб ходити на закупи не з пакетом, а сумкою, яку можна просто одягнути на плече. Щоб джинси чи штани були добре зафіксовані – не забувайте про хороший та якісний пояс.

Також можна обрати й інші головні убори – це утеплену кепку, хутряну панаму чи вовняний берет. Обираючи аксесуари, орієнтуйтеся на власний стиль.