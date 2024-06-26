Божевільний подарунок: американська комікеса отримала презент від свого покійного батька

Американська комікеса Кеті Марович отримала подарунок від свого батька вже після його смерті.

Як чоловікові вдалося влаштувати такий божевільний сюрприз донці та що за презент він вигадав, розповідаємо далі.

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Як жінка отримала подарунок від покійного батька

Американська комікеса Кеті Марович розповіла про подарунок від свого покійного батька. Уже по смерті тата жінка отримала браслет з жартівливим написом, який чоловік замовив на Amazon ще за життя.

Незабаром після того, як ми дізналися, що тато помирає, він замовив мені абсолютно божевільний подарунок. Там написано: "Мій батько помер, і все, що я отримала, – цей дурнуватий браслет". Ми поховали його в суботу, перед Днем батька. Дуже сумую за ним,

– поділилась Марович.

Як виглядає браслет комікеси: дивіться фото

Під дописом Марович користувачі мережі пояснили, що у 1980-х роках був дуже популярним слоган про туристичні пастки під час мандрівок: "Все, що мені дісталося, – це паршива футболка". Батько жінки, схоже, вирішив обіграти цю тему в іншому контексті.

"У мого батька таке саме почуття гумору. Люблю таке. Співчуваю втраті й буду молитися за ваше зцілення", "Гумор нового рівня. Це говорить про те, якою чудовою людиною він був. Мабуть, ваш батько подумав, що після його смерті це на якусь мить вас розрадить", "Мені подобається його стиль. Тепер багато людей дізналось про цю велику людину. Співчуваю вашій втраті", – писали слова підтримки інші коментатори.