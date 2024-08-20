Недбало контролював погоду: жінка подала до суду на Бога та виграла

Американка подала до суду на Бога, оскільки вважала, що він недостатньо слідкував за погодою. У результаті негоди будинок жінки згорів.

Як відбувався суд над Богом та яке рішення у результаті ухвалили, розповідаємо далі.

Також цікаво Потрапила під зливу: жінка отримала 1000 доларів через неточний прогноз погоди

Як жінка виграла суд над Богом

17 серпня 1960 року американка Бетті Пенроуз була вдома, коли небо потемніло та з'явилися спалахи. У дах будинку жінки влучила блискавка. Одразу спалахнула пожежа, яка залишила від майна лише попіл.

Бетті не могла розраховувати на компенсацію через форс-мажорні обставини та вирішила порадитися з цього питання зі своїм роботодавцем. Жінка працювала секретаркою, а її керівник виявився не лише її босом, а ще й адвокатом. Разом вони подали до суду, у результаті якого було вирішено судитися з самим Богом.

Відповідач підтримував і контролював погоду настільки недбало, що блискавка влучила в будинок позивача і підпалила його,

– йшлося в обґрунтуванні.

Американка вимагала компенсацію – 75 000 доларів за загальні збитки та 25 000 доларів моральної компенсації.

Позивач вважає, що відповідач несе відповідальність за підтримку та функціонування Всесвіту, включаючи погоду в штаті Аризона, протягом усіх періодів, зазначених у цьому документі,

– заявляв адвокат жінки.

Справа дійшла до суду через дев'ять років після драматичної події. Позов був прийнятий і офіційно внесений до реєстру судових справ. Адвокат підготував документи, які підтверджували, що він серйозно ставився до справи, попри ймовірність були висміяним. Однак коли відбувся суд, підсудний, тобто Бог, на нього не з'явився. Таким чином Бетті Пенроуз автоматично виграла провадження.

Однак щастя тривала недовго. Відшкодування жінка, як і очікувалося, не отримала. А пізніше перше рішення суду було взагалі скасоване.