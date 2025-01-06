З цікавою зачіскою: Анджеліна Джолі вразила розкішним образом на "Золотому глобусі"

Анджеліна Джолі з’явилася на відомій церемонії "Золотий глобус", де її номінували за найкращу жіночу роль у фільмі "Марія". Акторка вже не вперше за останні кілька виходів з’являється на червоних доріжках зі своєю донькою Захарою, тож вони вкотре вразили аудиторію своїм бездоганним виходом.

Знаменитість та її донька завітали на церемонію нагородження у Лос-Анджелесі у вечірніх сукнях, пише 24 Канал з посиланням на People.

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Образ Анджеліни Джолі

Акторка обрала для себе сріблясту сукню з бахромою на подолі, яка повністю розшита бісером та кристалами. Вбрання знаменитість обрала від бренду Alexander McQueen. Плаття мало кілька прозорих вставок та цікаві рукави, які теж обрамляли торочки.

Анджеліна Джолі нещодавно змінила стрижу підстригши чубчик, тож на подію вийшла в мінімалістичній зачісці, закріпивши передні пасма шпилькою, а чубчик стилісти прилакували по боках й надали спереду об’єму. Образ знаменитості доповнили темні туфлі-човники й ніжний макіяж, який підкреслив її вроду.

19-річна донька Захара вийшла у світ в білій сукні довжині максі з чорним деревоподібним візерунком. Волосся дівчина зачесала в пучок. Перед фотографами Анджеліна й Захара мило трималися за руки.



Ефектний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Марія"

Події фільму «Марія», в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль, відбуваються в Парижі в 1970-ті роки й розповідають бурхливу й трагічну історію кохання видатної оперної співачки світу, пережиту й переосмислену нею в останні дні життя.

Готуючись до зйомок, Анджеліна 7 місяців займалася оперним вокалом й особисто виконувала деякі партії в ключових сценах стрічки. Зйомки проходили в Будапешті, Парижі, Афінах та Мілані. Глядачі, переглядаючи фільм, зануряться в модний світ другої половини минулого століття.

Основні події відбуваються в Парижі, коли діва повернулася до столиці Франції, щоб усамітнитися після багатьох років бурхливого життя. У цей час артистка втратила голос, мала проблеми з наркотиками, які викликали у неї галюцинації.