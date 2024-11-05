Антитрендові речі на зиму 2024/25: що треба викинути з гардероба

Для тих, хто хоче завжди виглядати стильно та модно, радимо звернути увагу на деякі антитрендові речі, які вже вийшли з моди. Здебільшого, їх рідко хто одягає, оскільки вони здатні зіпсувати увесь образ, тому вас також радимо відмовитися від певних елементів вбрання.

Мода й тренди – це циклічні речі, які постійно змінюються, пише 24 Канал. Кожного сезону модниці задають тренди новим елементам гардероба, а старе вбрання забувається. Якщо річ вийшла з моди, то здатна зіпсувати образ, тому від неї краще відмовитися.

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Радимо перед Новим роком зробити ревізію в шафі та позбутися від антитрендового вбрання. У добірці зібрано кілька старомодних речей, які втратили давно свою актуальність та не повернуться в моду ще скоро. Саме тому можете їх викидати без жодного докору сумління.

Костюм у клітинку

Картатий ще присутній в моді, однак він має гарний вигляд на пальтах, а от штани (особливо ті, в яких видніється гола щиколотка) та жакет в клітинку виглядають дещо дивними, тому краще їх прибрати зі свого гардероба. Натомість варто придбати базовий класичний піджак зі штанами палаццо.



Антитрендові речі зими 2025 / Фото Pinterest

Пуховик з хутром

Куртки навіть зі штучним хутром виглядають дешево й демонструють відсутність вашого смаку. Також уникайте пуховиків з хутряними капюшонами. Хутро – це абсолютний моветон.



Одяг, який вийшов з моди / Фото Pinterest

Светр зі стразами

У моді базові светри класичних кольорів, без будь-яких стразів, перлинок чи камінчиків. Додаткові елементи на светрі лише здешевлюють його, тому радимо від них відмовлятися.



Антитрендові речі зими 2025 / Фото Pinterest

Шапка з помпоном

Про такі шапки йдеться постійно в матеріалах про антитрендові головні убори, однак багато дівчат вперто продовжують їх носити. Шапки з помпоном виглядають смішно та дитячо, особливо у випадках, коли їх носять дорослі жінки. Радимо зосередити увагу на шапках біні.



Одяг, який вийшов з моди / Фото Pinterest

Шарф-хомут

Такий шарф був модним багато років тому, однак зараз їх ніхто не носить. Замість нього краще придбати однотонний виріб, який пасуватиме до будь-якого верхнього одягу. Шарф-хомут здатен зіпсувати образ одразу, тому краще позбудьтеся від нього.



Антитрендові речі зими 2025 / Фото Pinterest

Щоб зрозуміти, які речі є антитрендовими, час від часу переглядайте актуальні матеріали зі списками вбрань, які вже вийшли з моди. Дуже часто те, що було популярним минулого року, в цьому сезоні вже згасло та перестало бути трендовим.