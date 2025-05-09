Не одне і те саме: як насправді потрібно користуватися бальзамом та маскою для волосся

Існує упередження, що бальзами та маски для волосся – це одне і те саме просто в різних упаковках. В реальності ж ці засоби між собою дуже різняться.

Маска та бальзам – це два основні засоби для підтримки здоров'я волосся, його зволоження та відновлення. Однак важливо знати, як часто і правильно їх потрібно використовувати, щоб досягти максимального ефекту, пише 24 Канал.

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У чому різниця між маскою та бальзамом для волосся

Перед використанням потрібно знати різницю між цими засобами:

Бальзам для волосся – це легкий засіб для щоденного використання, який допомагає зволожити і зберегти м'якість волосся після миття. Він здебільшого працює на поверхневому рівні.

– це легкий засіб для щоденного використання, який допомагає зволожити і зберегти м'якість волосся після миття. Він здебільшого працює на поверхневому рівні. Маска для волосся – це більш інтенсивний засіб, який призначений для глибокого живлення та відновлення волосся. Маски містять висококонцентровані інгредієнти, які проникають в структуру волосини, забезпечуючи більш тривале відновлення та глибоке зволоження.



Як зробити волосся гарнішим та доглянутішим / Фото Pexels

Тобто, бальзамом потрібно користуватися після кожного миття голови. Це засіб для щоденного догляду, який не обтяжує волосся і не має на нього занадто агресивного впливу.

Зверніть увагу! Наносити бальзам потрібно на всю довжину волосся, уникаючи коренів, щоб не збільшити жирність волосся в кореневій частині.

Як часто потрібно наносити маску для волосся / Фото Pexels

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Маски для волосся зазвичай призначені для більш інтенсивного догляду, тому використовувати їх слід не так часто, як бальзам. Частота використання залежить від типу волосся: