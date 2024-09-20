Ця зачіска підкорила світ: як виглядає найпопулярніша стрижка осені

Боб вважається головною стрижкою осені. Вона ідеально підходить для щоденних виходів чи для святкової урочистості. Попри те, що ця стрижка коротка, з нею можна зробити чимало цікавих укладок.

Стрижку боб досить часто роблять знаменитості, пише Lady 24. З одного боку виглядає, що ця зачіска залишає мало місця для маневрів з укладанням, однак вона доволі варіативна та універсальна.

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Зараз таку стрижку носить зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, модель Гейлі Бібер та Кейт Бланшетт. Головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур все життя ходить зі стрижкою боб та не змінює образу. Вважається, що боб є головною зачіскою десятиліття.

Загалом стрижка боб підходить для будь-якого віку та будь-якої форми обличчя. Вона має стильний вигляд та задає тон в образі. Цю стрижку легко укладати та поєднувати з різними видами складного фарбування.

Моду на популярну стрижку започаткував Відал Сессон (британський перукар). З того часу спробувати на собі стрижку боб захотіли всі, хто хотів якимось чином оновити своє життя та додати стилю певної родзинки.

Традиційна довжина бобу – на рівні підборіддя або трохи нижче. Однак існують варіації, такі як подовжений боб, коли довжина сягає плечей. Боб додає свіжості й молодості зовнішньому вигляду, підкреслюючи лінії обличчя, тому цю стрижку залюбки можуть робити жінки старшого віку.

Боб – це позачасова зачіска, яка ніколи не втратить своєї популярності. А ще перевага короткого волосся в тому, що воно дуже швидко висихає. Найпопулярнішим є прямий боб, який додає образу елегантності. А от європейський боб дозволяє створювати легкі хвильки. Для того, щоб підтримувати зачіску "у формі", варто кожних 2 місяці її оновлювати, підстригаючи кінці.