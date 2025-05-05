Ідеальна стрижка для тих, хто хоче коротке волосся: її носять супермоделі
- Новий тренд на короткі стрижки – бойфренд-боб, популярний серед супермоделей, зокрема шведської моделі Ельзи Госк.
- Стрижка бойфренд-боб є універсальною, підходить для різних форм обличчя, і виглядає краще, коли неукладена чи скуйовджена.
- Бойфренд-боб має квадратну форму з тупими краями, що додає структурності образу, і підходить як для прямого, так і для кучерявого волосся.
Чимало дівчат прив’язані до довгого волосся, однак ті, хто хочуть підстригтися, можуть не боятися короткої зачіски, оскільки вона може мати неймовірно стильний вигляд. Йдеться про новий тренд на бойфренд-боб.
Коротко стрижене волосся часто потребує чимало догляду, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Для того, щоб воно мало красивий вигляд, його треба правильно укладати, бо коротка довжина є доволі вибагливою.
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Яка коротка стрижка в моді
Цього літа дуже популярною буде стрижка бойфренд-боб, оскільки є простою в догляді. Вона підходить до будь-якої форми обличчя й має набагато кращий вигляд, коли неукладена чи має скуйовджену текстуру.
Бойфренд-боб – це трохи квадратна, більш розслаблена версія класичного бобу. Виглядає стрижка суперсучасно й зручно. Перукарі вкорочують довжину біля підборіддя чи трохи довше, роблячи тупі краї й мінімальне нашарування. Така стрижка є досить універсальна й чудово виглядає на овальному та круглому обличчю. Прямі лінії допомагають образу додати структури.
Якщо у когось довга форма обличчя, то така стрижка може підкоригувати довжину чи додати ледь помітний об’єм, щоб створити більше балансу. Кучерявість робить стрижку боб ще цікавішою й невагомішою.
Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.
Головною прихильницею цієї стрижки є шведська модель Ельза Госк. Вона на власному прикладі показує, як можна цікаво стилізувати зачіску й поставати з випрямленим, кучерявим чи зачесаним волоссям.
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