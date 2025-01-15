З чим француженки носять джинси: цікаві образи для натхнення

Джинси є найулюбленішим елементом гардероба всіх дівчат, а француженки від них просто в захваті. Вони вміють створювати безліч цікавих та неповторних образів, якими кожна дівчина зможе надихнутися.

Французький стиль відомий легкою недбалістю та базовим набором речей, які є в гардеробі у кожної з нас, пише 24 Канал. Образи парижанок завжди стильні й довершені й показують нам, як можна красиво виглядати завдяки лише кільком простим поєднанням.

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Джинси в зимову пору ми носимо так само часто, як в інші сезони, постійно змінюючи хіба фасони – від класичних прямих до мішкуватих. Попри те, що взимку більшість з нас чомусь люблять робити ставку в образах на темні тони, француженки обирають для себе блакитні джинси.

Якщо хочете отримати порцію натхнення для красивих виходів, радимо придивитися до стилізацій модних дівчат з Франції.

Пальто + білий светр + джинси

Архітекторка Жюлі Феррері обирає для себе взимку теплий та красивий светр з в’язаними косами в білому кольорі, поєднавши його з блакитними джинсами та утепленим довгим пальто. Це дуже лаконічний та водночас вишуканий аутфіт, який легко повторити.

Сорочка + джинси

Жюлі також любить часто приміряти на собі класику, як і всі француженки. Дівчина одягнула цікаву принтовану сорочку, яку поєднала з базовими джинсами та задля додаткової скромності – зачесала волосся у хвіст.

Яскраве пальто + джинси

Француженки не бояться яскравого одягу, тому часто приміряють його у своїх навіть щоденних виходах. Модниця Сабіна Сокол поєднала джинси блакитного кольору з білим верхом та довершила look ефектним червоним пальто.

Коричнева шуба + джинси

Парижанки є дещо консервативними й чітко дотримуються свого стилю в одязі, але й не відмовляються від трендових новинок. Сабіна Сокол приміряла на собі актуальну коротку шубу, яку поєднала з класичними прямими джинсами.

Дублянка + джинси

У гардеробах француженок рідко можна помітити пуховики навіть для європейської зими, тому вони віддають перевагу пальтам, легким шубам чи дублянкам. Інфлюенсерка на власному прикладі продемонструвала, як стильно та модно виглядає поєднання коричневої дублянки з синіми джинсами.

Французький стиль відомий тим, що дівчата одягаються не так, як диктують тренди, а так, як їм хочеться. При цьому всі їхні аутфіти – це уособлення жіночності, ніжності та легкості, які виглядають стильно та невимушено.