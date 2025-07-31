Після прання чи тривалого перебування речей у шафі, одяг може не зовсім добре пахнути, а речі можуть віддавати затхлістю. Прибрати неприємний аромат можна завдяки підручним засобам.

Часто джерелом поганого запаху є грибки цвілі та бактерії, які розмножуються всередині барабана, пише 24 Канал з посиланням на Уніан. Щоб цього не сталося, після кожного прання барабан треба залишати на провітрювання, щоб завадити накопиченню вологи.

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Як вивести неприємний запах з одягу?

Чудово допомагає вивести затхлий запах саморобний розчин. Потрібно взяти воду та білий оцет у співвідношенні 1:1. Дві рідини треба змішати та влити в пульверизатор. Тоді засобом обприскати одяг та рушники, залишивши просушитися на день на свіжому повітрі. Це потрібно зробити для того, щоб з тканини вивітрився оцет.

Друга речовина теж помічна, але вже без помітного різкого запаху. У склянці води потрібно розвести столову ложку лимонного соку, змішати та обприскувати локально – на пахви, внутрішню сторону шкарпеток або одягу.

Від поганого запаху може врятувати звичайна сода. Одяг чи рушники потрібно вкинути в пакет та посипати зверху порошком, а далі струсити й залишити на 10 хвилин. Після зазначеного часу треба дістати тканину й струсити соду.

Поради, які допоможуть вивести затхлий запах / Фото Pexels

В іншому випадку можна зробити розчин для обприскування. Знадобиться сода та оцет в однаковій пропорції. Результат стане помітним вже через 5 хвилин.

Для ароматизації одягу можна скористатися кількома краплями ефірної олії лаванди, лимону чи грейпфруту, які потрібно перемішати з водою. Просто обприскайте речі, щоб набули гарного аромату.

До слова, в Україні не можна повертати в магазин спідню білизну, панчішно-шкарпеткові вироби, товари на індивідуальне замовлення та рукавички.

З одягу чи рушників затхлий запах можна вивести дуже простим методом. Варто лише повісити речі на увесь день на балкон. Від поганого аромату допоможе свіже повітря та сонячне світло, оскільки ультрафіолетові промені вбивають бактерії, які виділяють неприємний запах.