Високі чоботи – тренд зими: з чим їх ефектно стилізувати

Дівчата люблять носити взимку челсі чи угги, втім без високих чобіт нам не обійтися. Вони здатні гармонійно доповнити базові чи вишукані образи, тож варто дізнатися, з чим вони гарно поєднуються.

Високі чоботи цього сезону знову на піку популярності, оскільки це взуття є універсальним, тож залишається в моді з сезону в сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Такі чоботи добре захищають ноги від холоду й дозволяють носити спідниці чи сукні в довжині міні. Щоб зрозуміти, з чим можна носити чоботи-труби, радимо придивитись до ідей інстаграм-модниць, які на своїх прикладах показали, як носити взуття до колін.

З сукнею в довжині максі

Поєднання довгої сукні та високих чобіт – це неймовірний аутфіт для холодного сезону. В поєднанні з пальтом та шубою такий образ виглядатиме досить цікаво. Обирайте для себе сукню з трикотажу, яка забезпечить тепло, а замшеве взуття на підборах додасть цікавого акценту образу.

З короткою спідницею

Навіть в зимову пору ми носимо короткі спідниці, які ідеально поєднуються з високими чобітьми до колін. Щоб образ виглядав цікавіше, поєднуйте аутфіт з лакованими чобітьми чи із взуттям на підборах.

З легінсами

Щоб створити простий та функціональний образ, поєднуйте чоботи до колін з чорними легінсами. Такий look буде ідеальним варіантом для щоденного виходу, а щоб образ виглядав вишукано – додайте пальто чи шубу.

З ефектним верхнім одягом

Для створення ефектного образу, рекомендуємо зробити ставку на верхній одяг. Оберіть для себе шикарну шубу чи розкішне пальто, яке буде головною родзинкою образу й доповнюйте вихід чобітьми до колін. Витончено виглядає look в монохромному варіанті.

З чоботами до колін ще можна носити шорти чи мінісукні. Плаття з такими чобітьми мають красивий вигляд й ідеально підійдуть для вечірок чи святкових виходів. Також дівчата підбирають для себе високі гетри, які стилізують так, щоб вони були помітні разом з цим взуттям.