Найтрендовіші чоботи на осінь-зиму: стильні варіанти, які сподобаються всім

Красиві балетки та класичні лофери в холодну пору року змінюються на чоботи, які треба обов’язково додати у свій гардероб. Вибір практичного та елегантного взуття для прохолодного сезону досить непростий, оскільки всі представлені моделі досить красиві та ефектні.

Стильні чоботи – це ключовий елемент у формуванні образу на осінній сезон, пише Harper's Bazaar. Дівчата високо цінують цей атрибут гардероба, оскільки в холодний сезон чоботи рятують від холоду, але разом з тим чудово доповнюють повсякденні чи святкові образи.

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Дизайнери представили вишукані чоботи на підборах для особливих моментів та повсякденні варіанти в зручних та стійких фасонах.

Чоботи з квадратним носком

Минулого року в моді були гостроносі моделі, а цього року переважає взуття з квадратним носком. У своїх колекціях такі чоботи представили Prada, Miu Miu, Louis Vuitton та український бренд Bevza.



Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar

Жокейські чоботи

Чудовою альтернативою ковбойським чоботам стануть жокейські, які мають естетику кінного спорту. Їх представили у своїх колекціях Christian Dior, Gucci, Hermès.



Стильні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar

Моточоботи

У 2024 році в моду входять мотоциклетні чоботи з вайбом гранжу, які ідеально підійдуть для щоденних образів та забезпечать вам високий рівень комфорту.



Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar

Обтислі високі чоботи

У трендових добірках знову починають з’являтися високі чоботи, які сягають середини стегна. Вони не виходили з моди, але не завжди були на піку популярності. Бренди ж своїми колекціями доводять, що таке взуття не втратило актуальності, однак тепер вони не розслаблені, а такі, що обтискають ногу.

Стильні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar

Взуття винного кольору

На початку осені популярності почав набувати бордовий колір, тож рекомендуємо звернути увагу на взуття відтінку бургунді. Вони чудово доповнять пальта й дублянки та стануть гарною родзинкою у вашому образі.



Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar

Представлені варіанти чобіт ідеально підходять для повсякденних образів, а от для святкових виходів обирайте взуття до колін на підборах чи платформі, які будуть вдало доповнювати обтислі лосини чи сукні.