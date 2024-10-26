Найтрендовіші чоботи на осінь-зиму: стильні варіанти, які сподобаються всім
Джерело:Harper's Bazaar
Красиві балетки та класичні лофери в холодну пору року змінюються на чоботи, які треба обов’язково додати у свій гардероб. Вибір практичного та елегантного взуття для прохолодного сезону досить непростий, оскільки всі представлені моделі досить красиві та ефектні.
Стильні чоботи – це ключовий елемент у формуванні образу на осінній сезон, пише Harper's Bazaar. Дівчата високо цінують цей атрибут гардероба, оскільки в холодний сезон чоботи рятують від холоду, але разом з тим чудово доповнюють повсякденні чи святкові образи.
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Дизайнери представили вишукані чоботи на підборах для особливих моментів та повсякденні варіанти в зручних та стійких фасонах.
Чоботи з квадратним носком
Минулого року в моді були гостроносі моделі, а цього року переважає взуття з квадратним носком. У своїх колекціях такі чоботи представили Prada, Miu Miu, Louis Vuitton та український бренд Bevza.
Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar
Жокейські чоботи
Чудовою альтернативою ковбойським чоботам стануть жокейські, які мають естетику кінного спорту. Їх представили у своїх колекціях Christian Dior, Gucci, Hermès.
Стильні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar
Моточоботи
У 2024 році в моду входять мотоциклетні чоботи з вайбом гранжу, які ідеально підійдуть для щоденних образів та забезпечать вам високий рівень комфорту.
Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar
Обтислі високі чоботи
У трендових добірках знову починають з’являтися високі чоботи, які сягають середини стегна. Вони не виходили з моди, але не завжди були на піку популярності. Бренди ж своїми колекціями доводять, що таке взуття не втратило актуальності, однак тепер вони не розслаблені, а такі, що обтискають ногу.
Взуття винного кольору
На початку осені популярності почав набувати бордовий колір, тож рекомендуємо звернути увагу на взуття відтінку бургунді. Вони чудово доповнять пальта й дублянки та стануть гарною родзинкою у вашому образі.
Модні чоботи на осінь / Фото Harper's Bazaar
Представлені варіанти чобіт ідеально підходять для повсякденних образів, а от для святкових виходів обирайте взуття до колін на підборах чи платформі, які будуть вдало доповнювати обтислі лосини чи сукні.