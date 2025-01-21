Байдени з'явилися на інавгурації Трампа у фіолетовому: що означає вибір цього кольору

Джо та Джилл Байдени прийшли на інавгурацію Дональда Трампа, який став 47-м президентом США у фіолетовому вбранні. Джилл Байден красувалася у фіолетовому пальто й туфлях від Ralph Lauren, а Джо Байден обрав для себе краватку в тому ж кольорі.

Виявляється, що вибір кольору їхнього вбрання є невипадковим, пише 24 Канал з посиланням на Page Six. В американській політиці фіолетовий символізує двопартійний союз. Завдяки цьому кольору подружжя Байденів продемонструвало політичну єдність.

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Подружжя Байденів у фіолетовому

"Фіолетовий колір – це змішання та об’єднання червоного та синього, які є представляють кожну з основних політичних партій у США", – заявила Лорі Прессман, віцепрезидентка Інституту кольору Pantone під час інавгурації Джо Байдена у 2021 році.

Червоний колір пов’язаний з Республіканською партією, а синій – з Демократичною.

Відомий американський бренд Ralph Lauren одягнув у своє пальто не лише колишню першу леді, але й Джо Байдена. До свого темного пальта він одягнув фіолетову краватку, яка вдало доповнювала образ Джилл Байден.

Колишня перша леді мала дивовижний образ, який її чудово відсвіжав. Стилісти навіть додали до її аутфіту фіолетові шкіряні рукавички. Вона постала з розпущеним волоссям вкладеним у локони та діамантовими сережками, які ефектно виблискували.

У такому красивому вбранні подружжя Байденів зустріло на порозі Білого дому Дональда та Меланію Трампів перед церемонією інавгурації



Подружжя Трампів у фіолетовому вбранню / Фото Getty Images

Камала Гарріс у 2021 році під час інавгурації Джо Байдена у 2021 році теж здійснила вихід в сукні та пальто фіолетового кольору від американських дизайнерів Серджіо Хадсона та Джона Роджерса. Тоді американські ЗМІ теж оцінили її жест згідно з теорією кольору, як єдність двох партій – демократів та республіканців.