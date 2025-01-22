Діаманти, перли і символічні кольори: які образи обирали політики та зірки на інавгурацію Трампа

20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. На заході були присутні зірки, політики та багато інших відомих публічних діячів. Зокрема, і мільярдери, наближені до Трампа такі як Ілон Маск і Марк Цукерберг.

У мережі точаться обговорення, відносно образів, які обрали собі гості інавгурації. Користувачі звернули уваги на кольори та деталі, сповнені символізмом, пише 24 Канал.

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Як родина одягнулась на інавгурацію Трампа

Одним з найбільш обговорюваних зараз є образ Меланії Трамп. Вона з'явилась на інавгурації у пальті темно-синього кольору і капелюшку такого ж відтінку. Доповнили лук білий шифоновий шарф, оксамитові туфлі і стримана зачіска.

Дональд Трамп обрав класичний чорний костюм, білу сорочку і темно-синє подовжене пальто. Образ доповнили стильні лаковані туфлі та фіолетова краватка.



Образи подружжя Трампів на інавгурації/ Фото Getty Images

На інавгурації були присутні і п'ятеро спадкоємців Трампа. Його діти від першого шлюбу зі спортсменкою та моделлю Іванною Зельнічковою: Дональд-молодший, Іванка та Ерік Трамп обрали для себе класичні образи у стильних відтінках.



Ерік Трамп, Джаред Кушнер, Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший на інавгурації / Фото Getty Images

Особливої уваги заслуговує образ старшої дочки Трампа. Дизайнерський костюм витонченого смарагдового відтінку вдало доповнили класичні туфлі на шпильці. Родзинку луку Іванки Трамп додав стильний капелюшок.

Тіффані Трамп вдягнула на інавгурацію стильне оксамитове пальто. Зараз жінка перебуває в очікуванні первістка. Вона вдало підкреслила переваги своєї фігури за допомогою паска, що розташований трохи вище лінії талії.



Образ Тіффані Трамп на інавгурації / Фото Getty Images

Беррон Трамп обрав класичний костюм і краватку в тон. Особливого лоску образу додала його зачіска.



Беррон Трамп на інавгурації поруч з мамою/ Фото Getty Images

Як одягнулися на інавгурацію Байдени

Не менш резонансними стали і образи подружжя Байденів. Вони вдягнулися у фіолетове.

Цікаво, що у американській політиці цей колір означає двопартійний союз. Імовірно, таким чином Байдени прагнули продемонструвати політичну єдність.

Джилл Байден одягнула яскраве фіолетове пальто. Її образ доповнили класичні туфлі на шпильці і рукавички в тон.

А от Джо Байден додав родзинку своєму образу за допомогою фіолетової краватки, що вдало поєднувалась з одягом його дружини.



Подружжя Байденів зустрічає Трампів/ Фото Getty Images

Які образи обрали зірки на інавгурацію Трампа

Генеральний директор Meta і Facebook Марк Цукерберг завітав на інавгурацію Трампа з дружиною Прісциллою Чан. Пара обрала для себе класичні образи, доповнивши їх цікавими деталями.

Марк Цукерберг додав образу яскравий акцент у вигляді червоної краватки. А от у Прісцилли Чан на шиї виблискували нитки бездоганних перлів.



Марк Цукерберг та Прісцилла Чан під час інавгурації/ Фото Getty Images

Ексцентричний мільярдер Ілон Маск також завітав на інавгурацію Трампа. Він вирішив не додавати яскраві відтінки у свій образ і зупинився на класичному чорному костюмі та стильній краватці.



Виступ Маска під час інавгурації/ Трампа Фото Getty Images

Вразила своїм образом відома кантрі-виконавиця Керрі Андервуд. Вона виконала композицію "America the Beautiful". Виступала співачка у стильній світлій сукні з оригінальним коміром.



Керрі Андервуд в момент виступу на інавгурації/ Фото Getty Images

Увагу притягували прикраси, якими Керрі доповнила образ, особливо її блискучі масивні сережки.