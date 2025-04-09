Чи правда, що жовті квіти до розлуки: з цим пов'язана арабська легенда

Народні прикмети кажуть, що дарувати жовті квіти не можна, бо це лише призведе до розлуки. Жовті квіти покращують настрій і в багатьох культурах символізують сонце, втім дарування таких букетів вважається недоречним. Чи справді жовті квіти можуть призвести до розлуки – читайте далі.

Чимало людей впевнені в тому, що з жовтим кольором асоціюється негатив та розлука, пише 24 Канал. З давніх часів до сьогодення квіти наділяли особливим значенням. Чомусь саме квіти жовтого кольору асоціюються у всіх зі зрадою.

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Чому не можна дарувати жовті квіти

Саме жовтий букет квітів у народі вважається символом подружньої невірності. За легендою, один шейх подарував перед довгою розлукою дружині червоний букет троянд.

Чаклунка йому сказала, що якщо ці квіти пожовтіють до ранку, то це буде ознакою того, що дружина йому зраджує. Вже на ранок квіти замість червоних стали жовтими й це було ознакою подружньої невірності.



Жовті квіти не можна дарувати / Фото Pexels

З того моменту жовті квіти символізують швидку розлуку, тому їх вкрай рідко дарують хлопці дівчатам на побаченнях. Навіть флористи кажуть, що букети в жовтому кольорі продаються в дуже маленькій кількості.

Кому можна дарувати жовті квіти

Букет з жовтих квітів можна подарувати подрузі, бабусі, вчительці, викладачці та будь-кому іншому. Вони символізуватимуть вашу приязнь та готовність розділити з людиною радість та смуток.

Жовті квіти можна дарувати колегам, оскільки вони символізують позитив та доброзичливість. Якщо ж дівчина не вірить в прикмети й дуже любить жовті тюльпани чи троянди, тоді такий букет можна сміливо дарувати.

Чоловікам краще дарувати своїм жінкам червоні троянди, які є символом палкого кохання та симпатії. А от білі троянди символізують чистоту, початок і невинність.