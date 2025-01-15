Прасуйте спідню білизну після прання: ось чому це треба робити

Здебільшого люди не прасують одяг після прання. У багатьох є звичка його розкласти на місця й прасувати вже перед одяганням. А щодо білизни, то її апріорі ніколи не прасують, бо вона не мнеться.

Не прасують спідню білизну ще й тому, оскільки вважають це даремною тратою часу, пише 24 Канал з посиланням на 5-Minute Crafts. Втім, розповімо кілька важливих речей, чому не варто оминати прасування білизни.

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Чому білизну треба прасувати

Виявляється, що випране вбрання не є таким чистим, як ми вважаємо. Під час циклу прання бактерії всередині пральної машини можуть виживати. Повністю вбити їх можуть лише дуже високі температури, навіть при 60 градусах вони виживають, а одяг в більшості випадків переться всього лише в 40 градусах.

Фахівці зазначають, що саме спідня білизна має найбільше мікробів, оскільки на ній накопичуються статеві інфекції та фекалії. Так, після прання видимих плям не буде жодних, однак бактерії мікроскопічні, тому після прасування білизна стане стерильною.



Спідню білизну після прання рекомендовано прасувати / Фото Pexels

Як правильно прасувати білизну

Більшість жіночої білизни виготовляється з тонких тканин, тому слід проявити обережність, щоб не пропалити їх від гарячої праски. Поліестер, віскоза, шовк чи бавовна вимагають абсолютно різних температур, тому спочатку перевірте етикетки.

Далі налаштуйте праску на потрібну температуру. Якщо на білизні немає етикетки, тоді цілком підійде мінімальний режим. Щоб захистити матеріал, білизну зверху можна накрити додатковою тканиною й пропрасувати. Після цього акуратно поскладайте й поставте в окремий ящик.

Навіщо на трусиках кишенька

Багато хто навіть не задумується про наявність на жіночих трусах кишеньки. Білизна може бути з мережива чи шовку, але кишенька пришита з натуральної бавовни й призначена для того, щоб захистити шкіру від подразнень та бактерій.

Окрім того, така кишенька запобігає розвитку гінекологічних захворювань й зберігає правильну форму тканини під час прання. Пришивається ця тканина лише з трьох сторін, щоб уникнути зовнішніх швів, що й робить її кишенькою. А ще перевага її полягає в тому, що вона зменшує тертя.