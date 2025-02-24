Навіщо кросівки закидають на дроти: розкрито таємницю

Кожен з нас точно хоча б раз у житті бачив кросівки, які висять шнурівками на дроті. Для чого їх туди закидають, звідки взялася така традиція й що вона означає – спробуємо разом розібратися.

Явище закидання кросівок на лінії електропередач отримало назву "шуфіті", пише 24 Канал. Складене слово з англійської означає "shoe" – взуття, а "graffiti" – графіті, що в перекладі – "взуттєве графіті".

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Чому закидають кросівки на дроти

Вважається, що вперше така традиція з’явилася тоді, коли американські військові після завершення терміну служби в емоціях радості підкидали в небо все, що траплялося їм під руку. Тоді пара взуття шнурками зачепилася за дроти. З цього моменту й започаткувалася традиція підкидання взуття.

Також є версія, що кросівки на дроти закидають студенти, коли закінчують університет. Взуття також може закидати якась спортивна команда, яка сильно зраділа виграшу.



Взуття підкидають на дроти з різних причин / Фото Getty Images

Одним з варіантів такого дійства є увічнення пам’яті про померлих. Підвішування взуття на лінію електропередач є пам’яттю про загиблу людину, яка пішла з життя на тому місці.

У США є теорія, що взуття на лінії електропередач – це маркер «активності банд» на певній території, чи повідомлення про те, що на тій території можна придбати заборонені речовини.

Стандартні електричні стовпи висотою 10 метрів можуть стати об’єктом для підліткових жартів, коли вони закидають на них чуже взуття. Однак спроби зняти взуття з проводів можуть бути небезпечними, тому фахівці не рекомендують робити це самостійно в жодному разі.