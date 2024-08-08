Тренди кардинально змінились: чому західні візажисти відмовляються від туші для вій

Для багатьох жінок туш для вій – незамінний засіб. Проте дедалі частіше у трендах фігурують макіяжі без використання туші.

Туш для вій – основний засіб для макіяжу. Більшість дівчат можуть відмовитися від помади, пудри або тіней для повік, але не вийдуть з дому, якщо не нафарбують очі тушшю.

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Багатьом здається, що без густих чорних вій, вони мають втомлений і недостатньо привабливий вигляд. Тим часом західні візажисти вже деякий час намагаються туш "скасувати".

Західні візажисти перестали використовувати туш

Золотим стандартом красивого макіяжу вважали туш, накладні чи нарощені вії. Це правило досі діє для червоних доріжок, але в інших ситуаціях дедалі активніше зустрічаються альтернативні варіанти макіяжу очей.

Спочатку від туші почали відмовлятися з гігієнічних міркувань. В епоху коронавірусу правил безпеки стали дотримуватися ще ретельніше, ніж раніше.

Річ у тім, що на відміну від інших б'юті-засобів, туш максимально незручно використовувати в роботі з великою кількістю клієнтів.

Якщо використовувати нові пензлики, витрата продукту виходить неймовірною.

А якщо не використовувати зовсім, то є ризик інфекцій, які можуть передатися через слизові.



Тренд на рясне фарбування вій тушшю зник / Фото Unsplash

Тож на Тижнях моди моделі стали виходити на подіум з ненафарбованими тушшю очима. Своєю чергою, деякі зірки демонструють макіяж без туші у своїх соцмережах та навіть на обкладинках журналів.

Звичайно, ви не повинні повністю відмовлятися від найпопулярнішого косметичного засобу, якщо без туші почуваєтеся некомфортно. Однак тепер куди доречніше відмовлятися від надмірного фарбування вій у кілька шарів, особливо при яскравому та незвичайному макіяжі.