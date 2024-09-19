Естетика Clean girl: тренд з тік току, про який треба знати всім дівчатам

У тік тоці часто можна натрапити на відеоролики про стиль Clean girl. Сюди належить макіяж, манікюр, зачіски та навіть стиль в інтер’єрі. Чим цей напрямок особливий та що про нього треба знати розповідаємо далі в матеріалі.

У світі є багато прихильниць естетики Clean girl, пише Lady 24. Clean girl – це термін, який відповідає за природний та доглянутий вигляд. Сюди належить чиста шкіра без макіяжу, ідеальний манікюр з прозорим покриттям та блискуче волосся без ламкості та посіченості.

Зверніть увагу Зачіска у вигляді парасолі та фламінго: іранська стилістка зриває тік ток шаленими перевтіленням

Макіяж Clean girl

У beauty-індустрії вже давно є визначення «макіяж без макіяжу». Дівчата все ж таки наносять на обличчя тональну основу, підфарбовують вії тушшю, додають легкі рум'яна, а губи фарбують гігієнічною помадою чи прозорим блиском.

Згідно з естетикою Clean girl макіяж повинен бути свіжим та легким і ледь помітним для інших, що ви використовували декоративну косметику.

Макіяж у стилі Clean girl: дивіться відео

Манікюр Clean girl

Щодо манікюру, то тут ваші нігті мають мати коротку заокруглену форму та бути або зовсім без покриття, або манікюр повинен мати прозорий тілесний відтінок чи рожеві тони, які збігатимуться з натуральним кольором нігтів.

Манікюр у стилі Clean girl: дивіться відео

Зачіска Clean girl

До основних рис зачіски у стилі Clean girl належить гладкий, акуратно зачесаний пучок чи хвіст. Дівчата використовують гель чи мус, щоб пригладити волосся та прибрати зайву пухнастість. Такі базові зачіски роблять образ простим та водночас елегантним.

Не варто доповнювати пучки об’ємними гумками, а хвости – бантами. Естетика зачісок Clean girl передбачає мінімалістичні та ледь помітні гумки.

Зачіска у стилі Clean girl: дивіться відео

Стиль Clean girl – це абсолютна природність. Чим простіша буде зачіска, макіяж та манікюр, тим більше ви будете виглядати доглянуто, стильно та зі смаком.