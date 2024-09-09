З чорним волоссям та короткою стрижкою: Даша Квіткова шокувала перевтіленням для глянцю

Відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова вразила аудиторію вражаючим перевтіленням. Блогерка знялася для модного видання й повністю продемонструвала інший стиль одягу та навіть змінила зачіску.

Даша Квіткова обожнює фотосесії та постійно приміряє на собі цікаві образи. Знаменитість вже зробила десятки цікавих фотосесій, від яких в захваті її підписники. Цього разу знаменитість похизувалася світлинами для видання BESTIN.UA, в якому її просто не впізнати.

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Даша Квіткова у фотосесії для глянцю

Інфлюенсерка стала обличчям видання BESTIN.UA. Глянці часто люблять експериментувати зі стилями своїх героїв, тож вирішили для Даші Квіткової підібрати образ, який ошелешить всю аудиторію.

Знаменита білявка цього разу постала перед камерами з короткою стрижкою чорного кольору й позувала перед фотографом у зухвалих рокерських образах. На обкладинці Даша позувала у білій майці з цікавим виразом обличчя.

Образ Квіткової доповнила спідниця довжини максі з глибоким розрізом на нозі й чорні чоботи на підборах. Також блогерка приміряла короткий чорний топ з хутром, який оголював її груди та навіть продемонстрував патріотичне татуювання – карту України.

Також Даша позувала у чорній футболці та довгих рукавицях й приміряла на собі базову білу сорочку в парі з чорними штанами та кедами.

Перш, ніж з тобою станеться щось прекрасне, все довкола рухне. Не лякайся. Стій твердо та впевнено на своїх ногах. Люди захочуть зламати тебе і переломити під себе. Але ти в себе є. Ти на своєму шляху. Тож, люба, будь готова дати відсіч. Будь готова дати жару. Для самої себе,

– написала Даша у своєму інстаграмі під публікацією.

Відомо, що зйомку провели ще у жовтні минулого року, однак інтервʼю переносили тричі через жахливі події та бомбардування України. Для видання Даша Квіткова розповіла про стосунки з батьками, з колишнім чоловіком Нікітою Добриніним, його мамою й про свої перевтілення та те, якого чоловіка бачить поруч з собою у майбутньому.