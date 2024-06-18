Дівчина придбала коробку з таємними товарами та зірвала джекпот: який сюрприз чекав її всередині

Блогерка Емілі Кенхем з Лондона періодично купує таємні коробки з різноманітними товарами. Нещодавно дівчина замовила ще одну посилку та була здивована своїми знахідками.

Які речі у новій таємній коробці вдалося знайти блогерці та чи було це вигідним придбанням, розповідаємо далі.

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Які товари дівчина знайшла в таємній коробці

Емілі Кенхем з Лондона витратила 120 фунтів стерлінгів (близько 6,2 тисячі гривень), щоб придбати таємну коробку з електротоварами в аукціоніста Вільяма Джорджа. У посилці містилися речі, що були повернуті клієнтами.

Раніше дівчина вже купувала подібні коробки та одного разу виграла джекпот, знайшовши всередині нові товари від Dyson.

Я так нервую! У минулому я мала кілька справжніх перемог. У мене був стайлер Dyson Airwraps, декілька фенів Dyson. Я також таким чином придбала свою кавову машину Sage,

– розповіла дівчина.

Емілі додала, що в цей раз сподівалася знайти кавоварку Nespresso, і коли вона відкрила пакунок, була справді вражена.

Що дівчина знайшла в таємній коробці: дивіться відео

Першою річчю, яку блогерка дістала з таємничої коробки, був стайлер для завивки волосся вартістю близько 159 фунтів стерлінгів (8,2 тисячі гривень). Далі вона витягнула дорожній фен, електричні косметичні щипці, машинку для стрижки, капучинатор, кавомолку, ковдри з підігрівом, електричний очищувач повітря, відпарювач та кілька прасок.

Серед інших цінних речей, які знайшла Канхем, були кухонний комбайн, що коштує близько 60 фунтів стерлінгів (3 тисячі гривень), та портативний обігрівач Delonghi HSX вартістю 80 фунтів стерлінгів (4,1 тисячі гривень), але найголовніше – вона дійсно знайшла у коробці кавоварку Nespresso.

Загалом Емілі отримала товарів на суму майже 1450 фунтів стерлінгів (близько 75 тисяч гривень), хоча заплатила за них всього 120 фунтів.

Я думаю, що ми справді добре впоралися. Я вважаю, що тут були дивовижні знахідки, ми навіть отримали дивовижну кавомашину Nespresso,

– поділилась своїми враженнями британка.

Її відео на YouTube набрало 116 тисяч переглядів, а підписники були шоковані вигідними знахідками, які вона отримала у своїй коробці.