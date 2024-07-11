"Нарнія" в реальному житті: дівчина знайшла в новому будинку таємну кімнату у шафі

Інколи, життя переносить людей у фантастичні історії. Так, дівчина ніби потрапила у світ "Нарнії", адже знайшла в новому будинку таємну кімнату, яка була прихована у шафі.

Своєю моторошною знахідкою дівчина поділилася у мережі. Вона додала, що, певно, на ці двері варто повісити замок, щоб почуватися безпечно.

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"Нарнія" в реальному житті

Тікток-блогерка у мережі поділилася моторошною знахідкою. Так, її двоюрідний брат придбав для себе та своєї сім'ї новий будинок. Яким було їхнє здивування, коли у шафі вони знайшли таємну кімнату.

Здавалося б звичайна маленька гардеробна, однак на стіні були маленькі дверцята, які й ведуть до таємної кімнати. Коли дівчина їх відкрила, то побачила величезний простір. Кімната стилізована під дитячу – стіни пофарбовані у рожевий колір й декоровані метеликами та різноманітними квітами.

Ця знахідка неабияк налякала дівчину. За її словами, вона не бачила у своєму житті нічого більш моторошного.

Я сказала брату закрити їх (двері – Lady) на замок, бо думаю, що в їхніх стінах хтось живе,

– поділилася своїми побоюваннями блогерка.

Дівчина знайшла таємну кімнату: дивіться відео

У коментарях припустили, що колишні власники будинку дійсно могли організувати дитячу кімнату для ігор у прихованому просторі. Однак у мережі також звернули увагу, що там немає вікон, що також наштовхує на моторошні думки.