У моду повертаються довгі дублянки: з чим їх носити, щоб ефектно виглядати

Взимку дублянки є доволі популярними, однак раніше ми робили ставки на короткі варіанти в базовому чорному, коричневому чи сірому кольорі. Тепер у моду входить інший варіант зимового верхнього одягу, який виглядає доволі стильно.

Мода циклічна, тож на зміну коротким дублянкам, які ми любили впродовж багатьох років, приходить дублянка в розмірі міді, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Даші Квіткової.

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Цю стильну річ вже встигла показати на собі інфлюенсерка Даша Квіткова. Дівчина обожнює модно одягатися, тож продемонструвала бездоганний look на зимову пору року.

Довга дублянка стає трендом зими

В інстаграм-просторі образи з довгими дублянками можна помітити на європейських чи американських модницях, які почали їх все частіше носити. Найчастіше дівчата обирають дублянки в коричневому, чорному чи молочному кольорі.

Поєднувати з дублянками можна будь-яке вбрання. Це можуть бути різноманітні светри, кардигани чи гольфи, а під низ обирати джинси, трикотажні штани чи лосини.

Відома інфлюенсерка Даша Квіткова показала цікавий образ із довгою дублянкою, яка підійде для щоденних виходів. Блогерка одягнула білий базовий светр, який поєднала з блакитними широкими джинсами.

Зверху вона одягнула коричневу довгу дублянку з молочним хутром та бежеві угги на масивній підошві. Задля стильного образу дівчина зачесала класичний хвіст.



Красивий образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Минулого року Даша Квіткова демонструвала у своєму профілі ще одну дублянку. Вона поєднала її з сірим светром, чорними лосинами та взуттям на підборах. Для такого аутфіту вона розпустила волосся й одягнула красиві сережки.

Завдяки тому, що дублянка поєднує в собі шкіру та овчину, вона зможе неодмінно зігріти в найлютіші морози. Стилісти радять цього сезону звернути увагу саме на подовжені варіанти дублянок. Вони не лише захистять від сильного вітру, але й доповнять будь-який ваш образ.