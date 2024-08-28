Яскраві спогади на все життя: друзі влаштували неймовірну вечірку в стилі "Шрека"
Відсвяткувати річницю весілля можна незвичайно, організувавши цікаву вечірку. Так, українці вирішили влаштувати свято в стилі мультфільму "Шрек".
Друзі не лише організували фотозону, а й підготували костюми та навіть їжу в естетиці популярного мультфільму. У результаті вечірка вийшла неймовірною, а користувачі мережі зачаровані креативністю друзів.
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Друзі влаштували вечірку в стилі "Шрека"
Друзі вирішили креативно відсвяткувати річницю весілля, тому влаштували вечірку в стилі мультфільму "Шрек". Так, вони створили фотозону з головним героєм, задекорували стіл зеленою скатертиною та додали золотисті кульки, з яких утворилася назва вечірки.
Ба більше, кожен із запрошених на річницю весілля прийшов у костюмі персонажа мультфільму. На кадрах можна побачити троє сліпих мишей, Кота в чоботях, сестру Попелюшки Доріс, Вовка, Піноккіо та багатьох інших персонажів.
Вечірка в стилі "Шрека": дивіться відео
Користувачі мережі оцінили таку вечірку із захопленням. Десятки людей залишили коментарі, в яких визначили своїх улюблених героїв чи залишали компліменти, а тисячі людей залишили свої лайки під відео.