У нещодавньому інтерв'ю Дженніфер Еністон, відома своєю роллю в культовому серіалі "Друзі", поділилася своїми думками про прийняття віку та важливість догляду за собою. Зірка назвала секрет "вічного фонтану" своєї молодості.

24 Канал з посиланням на Mirror розповідає як голлівудській актрисі вдається мати такий гарний вигляд у свої 56 років.

Які секрети молодості Дженніфер Еністон?

Актриса висловила свою прихильність до збереження молодості, заявивши, що не планує зафарбовувати сивину, і відкрито визнала, що використовує косметичні процедури.

Вона підкреслила, що позитивне мислення і оптимізм – ключові елементи її підходу до старіння як до "вічного джерела" молодості.

Я не скажу, що я не роблю лазерів чи інших приємних речей. Я, так би мовити, підтримуюсь. Але просто здатися і дозволити сивині взяти гору – це не про мене,

– йдеться у повідомленні.

На її думку, все починається з того, як ви дбаєте про своє тіло і де перебуваєте. Еністон стверджує – це питання перспективи й ставлення.



Дженніфер займається йогою / Фото Pinterest

Колеги Еністон, зокрема актриса Маріон Котіяр, похвалили її за позитивний приклад: "вона змушує мене почуватися добре, коли я думаю про наступне десятиліття свого життя".

Попри постійні спекуляції щодо пластичної хірургії, Еністон постійно спростовує такі чутки, визнаючи лише пластику носа, зроблену за медичними показаннями, та деякі експерименти з ботоксом.

