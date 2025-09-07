Однак, справжня краса жінки виходить за межі фізичних атрибутів, таких як довге волосся чи приваблива фігура. Є 7 ключових ознак, які розкривають справжню красу жінки, незалежно від її самосприйняття: усміхненість, зацікавленість, щирість, харизматичність, загадковість, незалежність та гарний голос.