Дженніфер Гарнер розповіла, як швидко повернути собі ідеальну форму: є проста послідовність дій

Дженіфер Гарнер мала бути у "марвелівській формі" для своєї ролі у фільмі "Дедпул та Росомаха". Вона поділилася своїм планом тренувань, які допомогли це зробити.

Повернення Гарнер в ролі Електри стало однією з найкращих епізодичних ролей супергероїв у "Дедпулі та Росомасі". Акторка зазначила, що Раян Рейнольдс і режисер Шон Леві спочатку запропонували їй цю роль під час спільної роботи над фільмом 2022 року "Проєкт "Адам".

Буде цікаво Це точно є у вас вдома: який продукт ідеально позбавляє від темних кіл під очима

Як Гарнер тренувалася для ролі супергероїні

Гарнер опублікувала ролик про свій режим тренувань. Зокрема, акторка багато тренувалася зі зброєю саї, а також займалася аеробікою, плаванням, боксом, підняттям ваги, бігом, стрибками на скакалці, веслуванням та багато чим іншим.

Окрім спроб переконати друзів моїх дітей у дитячому садку, що я таємно працюю ніндзя, я не брала в руки саї з 2004 року. Я була в хорошій формі, але не у формі Marvel,

– зауважила акторка.

За словами Гарнер, коли ця нездійсненна мрія стала реальністю, вона зі своєю найкращою подругою і каскадером посилила тренування – 1 раз на день плюс будь-яке домашнє завдання, яке тренерка призначила на друге тренування.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Дивіться, як тренується Дженіфер Гарнер: відео

"Бокс 3 рази на тиждень. У нас тут було #Супергеройськеліто, ми крутили саї на задньому дворі та сміялися над нашими старими хворими тілами", – додала Дженніфер.

Варто зауважити, що Гарнер вперше зіграла Електру у фільмі Бена Аффлека "Шибайголова" 2003 року, а у 2005 році вона отримала головну роль у власному спін-оффі "Електра".