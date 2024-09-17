З чим носити джинсову спідницю восени: повторюємо образи за модними дівчатами

Джинсова спідниця – це класика, яка має бути в гардеробі кожної дівчини. У моді цього сезону не лише короткі, але й довгі денімові спідниці, які можна вдало поєднати з різноманітним вбранням.

Увесь інстаграм-простір переповнений образами з джинсовою спідницею, тож цю тенденцію просто неможливо обійти, пише Lady 24. Короткі спідниці дівчата носять з гетрами та лоферами, а довгу спідницю поєднують з кросівками та шкіряними куртками. У матеріалі розповімо вам про найцікавіші стилізації.

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З джинсовою сорочкою

Монохромні образи завжди були в моді та ніколи не втрачали своєї популярності, тож заради стильного вигляду радимо поєднувати спідницю з джинсовою сорочкою або курткою. Вона буде особливо актуальною в осінню пору, оскільки на вулиці стає доволі прохолодно, тож без верхнього одягу не обійтися.



Стильні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest

Зі шкіряною курткою

Красиво виглядають образи з курткою шкірянкою в чорному, сірому чи коричневому кольорі. Кежуальний стиль завжди був у моді, тож такі аутфіти лише підкреслять осінній вайб.



Модні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest

З чоботами на підборах

До джинсових спідниць обирайте взуття на підборах, які додадуть образу особливого шику. Вдало виглядатимуть аутфіти із замшевими чоботами, козаками або чоботами до колін на підборах.



Стильні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest



Модні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest

З кросівками

Для комфортних прогулянок поєднуйте кросівки з джинсовими спідницями. До базових білих кросівок ідеально підходять довгі чи короткі вироби.



Стильні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest



Модні образи з джинсовою спідницею / Фото Pinterest

Джинсові спідниці є позачасовими, універсальними та надзвичайно практичними. Зверху можна їх поєднувати з лонгслівами, сорочками та светрами, тож ви точно віднайдете для себе ідеальний варіант.