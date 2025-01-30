Легендарний кадр: 90-річний Джорджо Армані позує на фото з моделями після показу

Знаменитий модельєр Джорджо Армані відзначив у Парижі під час Тижня високої моди свій 20-й ювілейний кутюрний показ. На грандіозному шоу дизайнер представив колекцію для весняно-літнього сезону та зачарував прихильників легендарним фото з моделями після завершення показу.

Презентація шоу відбулася у будівлі Palazzo Armani, пише 24 Канал. Це місце придбав та відреставрував Армані, щоб створити там Модний дім ательє та дизайн-студію Armani Privé.

Дивіться також З чим носити білий костюм: ідеальний аксесуар показала британська ікона стилю

Особливий готель Palazzo Armani відкрили напередодні 20-го показу. Він вражає вишуканими салонними ліпнинами, тож саме це місце образ модельєр для демонстрації нової колекції.

Джорджо Армані на фото з моделями

90-річний дизайнер постав на знімку з моделями зі свого показу в ошатному образі. Він одягнув білу сорочку з синьою краваткою, оксамитовий піджак та сірі штани, які доповнив чорними лакованими туфлями.

Наприкінці показу він вийшов до гостей висловити вдячність зі своєю моделлю за руку під хвилю овацій.

Що цікаво, у ювілейному показі Армані взяли участь шість українських моделей. Вбрання від відомого кутюр’є презентували Анна Савка, Анна Ушенко, Дар’я Мальчук, Дарина Швець, Мар’яни Гордійцак і Катерина Зуб.



Джорджо Армані з моделями / Фото з інстаграму Giorgio Armani

Як виглядає 20-та кутюрна колекція бренду

Дизайнер для ювілейної колекції вирішив переосмислити архівні коди бренду, тож поєднав основні елементи лінійки з речима натхненними азіатською культурою. Їхньою естетикою Армані захопився ще понад 20 років тому й переосмислив вбрання через крій, вишивку та вибір тканини. У колекції були блискучі чорні сукні, піджаки зі східними мотивами та спідниці розшиті перлинами.

Лінійка Armani Privé була створена в січні 2005 року. За словами Джорджа Армані, висока мода дозволяє йому фантазувати та експериментувати, виражаючи своє бачення крізь мистецтво.

Окрім жакетів та різних фасонів штанів, дизайнер представив сукні, які ідеально підійдуть для червоних доріжок. Вони з драпіруванням, на одне плече, з глибоким декольте, оголеною спиною та сміливими вирізами.