Стрижка медуза – великий тренд 2025 року: їх носили зірки на Греммі

У 2025 році нас чекає стрижка, яка не залишить нікого байдужим. На нещодавній церемонії Греммі одразу три зірки з’явилися з новою оригінальною стрижкою. На червоній доріжці ефектну зачіску продемонстрували Біллі Айліш, Леді Гага та Майлі Сайрус.

Минулого року популярність здобували стрижки боб, wolf cut, shag та метелик, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Втім вже цього сезону в моду входить стрижка медуза, яка є дещо незвичною, але досить красивою. Три суперзірки з’явилися на головній музичній події року в ефектній стрижці.

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Як виглядає стрижка медуза

Стилісти кажуть, що стрижка – це щось середнє між коротким бобом і довгим волоссям. Зачіска Jellyfish – це короткі, рвані та недбалі пасма, які обрамляють обличчя й довше волосся на потилиці. При зібраній зачісці медуза може виглядати наче боб до підборіддя, а з розпущеним волоссям вже помітно гру текстур та довжин.

Стрижка може здаватися дещо суперечливою, оскільки вона смілива та експериментальна й вимагає певної стилізації. Рівний чубчик з рваними пасмами приміряли на собі Майлі Сайрус, Леді Гага та навіть модель Алессандра Амбросіо на своїй новій фотосесії.

Співачка Майлі Сайрус з’явилася з прорідженим чубчиком, а от Леді Гага вирішила зробити для себе короткий чубчик з довгим чорним волоссям. Алессандра Амбросіо постала перед камерою з густим чубчиком та об’ємним волоссям.



Зірки з трендовою стрижкою / Фото Getty Images



Зірки з трендовою стрижкою / Фото Getty Images

Якщо ж ви боїтеся робити такий відвертий чубчик, тоді рекомендуємо обрати для себе чубчик-шторку. Цей варіант стрижки вже багато років не виходить з моди й точно зможе підійти жінкам будь-якого віку та під будь-яке волосся.