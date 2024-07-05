Досить порівнянь: фітнес-інфлюенсерка закликає припинити намагатися бути схожою на неї

Іноді ми всі хочемо бути схожими на людей, яких бачимо у соцмережах. Однак, можливо, настав час переоцінити їхній вплив. Адже самі блогери вже акцентують на частій нереалістичності соцмереж.

Так, фітнес-інфлюенсерка Ліззі Хай, відома своїм 445 000 підписників в інстаграм, закликала шанувальників не прагнути бути схожою на неї, попри її суперпідтягнуту статуру. Чому дівчина звертає на це увагу, розповідаємо далі.

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Як блогерка показує нереалістичність соцмереж

22-річна блогерка з Лондона відома тим, що ділиться порадами щодо здоров’я, але нещодавно дівчина підкреслила, що порівнювати себе з іншими шкідливо.

Причина в тому, що соціальні мережі не показують всю правду. Щоб проілюструвати це, Ліззі Хай опублікувала відверте відео, на якому показала, як по-різному виглядає її тіло з різних ракурсів.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Хоча зазвичай вона показує себе у соцмережах худорлявою та підтягнутою, у цьому ролику блогерка продемонструвала, що її живіт може мати складки, коли вона розслаблена, або бути округлим від здуття.

Як виглядає реальне тіло блогерки: дивіться відео

Ліззі підкреслює, що це абсолютно нормально, і додала, що хоче, щоб її підписники пам’ятали, що ніхто не має плаского живота увесь час.

Припиніть порівнювати те, що бачите в інтернеті, зі своєю реальністю. Так, у деяких людей живіт плаский. Так, це нормально мати такі цілі щодо фізичної форми. І навіть попри те, що все це можливо, не будьте захоплені думкою, що ви чи будь-хто інший весь час виглядає ідеально. Різні ракурси, час доби, освітлення та їжа спричиняють зміни вашого тіла, але не дозволяйте цьому визначати вашу цінність,

– акцентувала інфлюенсерка.

Після того, як вона поділилася своїм дописом, публікація набрала понад 2 000 лайків, а підписники дівчини похвалили її чесний підхід. Так, один із користувачів написав: "Чудова порада, дуже реалістична".