Поки сезон босоніжок ще триває: стильні ідеї педикюру, які варто встигнути спробувати

Осінь вже наближається, але поки сезон босоніжок триває. І це означає, що ще є час спробувати кілька стильних ідей педикюру.

Який цікавий та модний педикюр обрати, аби насолодитися завершенням спекотного сезону, розповідаємо далі.

До теми Як підготувати ноги до педикюру: поради від професіоналів

3D-педикюр

3D-нігті набирають популярності і є чудовим та яскравим рішенням для завершення літа. Тим більше, що тут є де розгулятися – можна обрати як великі та об'ємні деталі, так і більш вишукані камені чи стрази.

3D-педикюр: дивіться фото

Квітковий дизайн

Квіти можна інтегрувати у дизайн не тільки навесні. Залежно від того, як ви їх носите, вони можуть працювати цілий рік. Для завершення літа оберіть яскраві рослини, зробіть їх головним акцентом та насолоджуйтесь кольором.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Квітковий педикюр: дивіться фото

Різнокольоровий педикюр

Не можете вирішити, який колір чи дизайн обрати? Рішення просте – змішайте різні відтінки. Це точно додасть настрою і дозволить насолодитися останніми теплими днями.

Різнокольоровий педикюр: дивіться фото

Не відмовляйте собі в експериментах та поєднуйте кольори як вам хочеться – від двох відтінків на різних ногах до вибору окремого кольору для кожного нігтя.