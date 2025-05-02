Як дорого виглядати: Іванка Трамп зачарувала образом в блакитному костюмі

Донька президента США поділилася з підписниками квітневими світлинами, серед яких чимало фото продемонструвала у блакитному костюмі. Обране вбрання їй неймовірно личило та підкреслило витончену фігуру.

Іванка Трамп любить елегантне вбрання й часто приміряє на собі речі в класичному стилі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Донька Дональда Трампа диктує тренди модницям з різних куточків світу, які захоплюються її стилем.

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Білявка завжди виглядає дорого й любить дотримуватися розкішного стилю Old Money. Для одного зі своїх виходів вона обрала вбрання, яке має дорогий та бездоганний вигляд.

Образ Іванки Трамп

На важливу подію красуня обрала ніжний та жіночий образ. Іванка Трамп наприкінці квітня прийшла на прийом переможця Супербоула в Білому домі у Вашингтоні. На захід вона завітала зі своїми дітьми – донькою Арабеллою і старшим сином Джозефом.

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На зустріч Іванка Трамп одягнула блакитний костюм від італійського бренду Dolce & Gabbana, що складався з приталеного двобортного жакета й спідниці-олівця. Красивими акцентами стали масивні ґудзики на блейзері в тон до жакета.



Іванка Трамп в блакитному костюмі/ Фото з інстаграму знаменитості



Іванка Трамп з сім'єю / Фото з інстаграму знаменитості

Свій весняний аутфіт донька президента США доповнила світлими туфлями-човниками на підборах, а біляве волосся просто розпустила й випрямила. Доньку Арабеллу Іванка одягнула в блакитну сукню, тож разом мама й донька виглядали доволі гармонійно.