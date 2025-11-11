Коротке каре – найкраща стрижка, що омолоджує обличчя

Для жінок, які мріють про зміну зовнішності та хочуть нову зачіску – рекомендуємо про дивитися до головного тренду осені. Цього сезону популярність здобула стрижка короткого каре, яка має елегантний вигляд.

Таку зачіску люблять за те, що вона легка у догляді, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy. Коротке каре "чемної дівчини" називають найстриманішою та найвишуканішою стрижкою сезону.

Як виглядає трендове коротке каре?

За словами перукарів, кілька місяців поспіль коротке каре вважається наймоднішою зачіскою. Це повинно бути каре, довжина якого не опускається більше, ніж на 15 сантиметрів нижче вух. Стрижка повинна мати чітку форму й бути акуратною. Зачіска добре підходить на гладке волосся.

Натхненням для зачіски стала ідея вихованої та елегантної дівчини, яка завжди дуже доглянута, але не показово. Культурним референсом можна вважати стрижку Марго Таненбаум з фільму "Сімейка Таненбаум".

У стрічці Гвінет Пелтроу постала у лаконічному каре з рівним зрізом, ідеальною лінією проділу із заколотою шпильною. Таке каре стало символом мінімалістичної елегантності на початку нульових. Тепер стилісти знову почали звертатися до стрижки як до натхнення для нового покоління.

Коротке каре є досить універсальним. На показах для весняно-літнього сезону стрижку демонстрували з прямим чи боковим проділом, а передні пасма навіть заправляли за вуха. Зачіска дуже проста в укладанні, тож підійде всім, хто хоче зекономити час вранці.



Коротке каре – тренд осені 2025 / Фото Pinterest



Коротке каре – тренд осені 2025 / Фото Pinterest

Стилісти радять доповнювати стрижку природним макіяжем, щоб зберегти ефект свіжості та молодості. Коротке каре добре підійте молодим дівчатам та навіть жінкам у зрілому віці, які не хочуть робити зачіску піксі.