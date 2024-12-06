Кендалл Дженнер одягнула дуже красиві колготки: ідеальний вибір на Новий рік 2025

Відомі моделі й трендсеттерки тепер диктують моду багатьом дівчатам зі всіх куточків світу. Вони вже стали модними іконами, якими хочуть наслідувати й надихатися їхніми модними виходами. Нещодавно Кендалл Дженнер показала ефектні колготки, які стануть ідеальним вибором для святкового образу на Новий рік.

Сестра з відомого клану сестер Кардашян, модель та бізнесвумен Кендалл Дженнер, показала у своєму інстаграмі неймовірно красиві капронові колготки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку манекенниці.

Дивіться також Особлива увага: блогерка розповіла, як доглядати за взуттям взимку

За Кендалл стежать майже 300 мільйонів прихильників, тож для багатьох вона є взірцем щодо краси та стилю. Наближаються новорічні свята, тож більшість з нас вже задумуються про створення образів. Модель на своєму прикладі показала, якими колготками можна доповнити цікаву сукню.

Блискучі колготки – бажана річ на Новий рік 2025

Модель одягнула чорні колготки з насиченими чорними та сріблястими вкрапленнями, які виглядають наче капронові колготи з блискітками. Вони ідеально підійдуть до чорної оксамитової чи шовкової сукні, чи до корсета й мініспідниці.

Довершити новорічний образ можна чоботами на підборах або ж туфлями, якщо ви будете святкувати в ресторані. Чорні колготки – це є одвічна класика, яка ніколи не вийде з моди.

Саме такий варіант колготок є найбажанішою покупкою всіх дівчат, втім модні вкраплення, які приміряла Кендалл Дженнер роблять їх ще бажанішими.



Кендалл Дженнер у стильних колготках / Фото з інстаграму модниці



Кендалл Дженнер у стильних колготках / Фото з інстаграму модниці

Цікавий факт! З’явилися колготки у 1938 році, однак до щоденного вжитку жінок увійшли лише в 1953 році, коли винайшли лайкру, яка зробила їх еластичними. Популяризувала ці колготки дизайнерка Мері Квант, яка у 1960-му році представила спідницю в довжині міні, яка стала найбажанішим елементом стилю жінок.



Справжній ажіотаж спідниця спричинила в 1968 році, коли бренд Dim випустив свою колекцію колготок тілесного та кольорового кольору. Тоді колготки починали набирати популярності, оскільки їх захотіла приміряти кожна модниця.

Зараз без колготок неможливо уявити жоден образ в холодну пору. Найбажанішими є колготи чорного та тілесного кольору, втім останній варіант стилісти радять уникати, щоб не робити взимку ефект голих ніг. Також дуже важливою є щільність. На зиму можна придбати капрони теплі, в яких вам буде комфортно у сукні чи спідниці.

Пам’ятайте, що чорні колготки поєднуються з будь-яким вбранням, тому можете обирати різноманітний колір речей, який ідеально підійде до них.