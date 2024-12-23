Трендові кольори 2025 року: добірка відтінків, які мають бути у вашому гардеробі

Новий 2025 рік вже не за горами, а це означає, що час шукати не лише вбрання для святкування на 31 грудня, але й ближче пізнавати тенденції майбутнього року. Стилісти визначили 5 кольорів, які будуть переважати серед всіх інших, тому саме на них треба звернути ретельно увагу.

Колір вбрання здатен змінювати настрій, формувати образ та підкреслювати індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Стилісти завжди кажуть, що в гардеробі кольори відіграють ключову роль, оскільки допомагають виділити потрібні акценти, візуально коригувати силует та навіть підкреслювати переваги. У 2025 році актуальними будуть кілька кольорів, які чудово впишуться в будь-який гардероб.

Mocha Mousse

Інститут кольору Pantone оголосив відтінок шоколадного мусу головним кольором 2025 року. Коричневий є легким у стилізації, тож вдало поєднається з речима в класичних кольорах. Обирайте для себе коричневі короткі шуби цієї зими, які є дуже модними та ефектні угги на високій підошві. Для вдалого аутфіту підберіть сумку, шапку на рукавиці у трендовому відтінку.

Бургунді

Відтінок став неймовірно популярним цієї осені та не втрачатиме актуальності у 2025 році. Придбайте в модному винному кольорі шкіряну куртку на весну чи розбавте образи за допомогою стильної темно-вишневої сумки. Також красиво виглядають лонгсліви в дорогому відтінку.

Сірий

Модниці називають сірий – кольором мегаполісів, які просочені сірими хмарочосами, асфальтом, сірими авто та офісним одягом в цих тонах. Та насправді сірий – це базовий колір, який завжди актуальним та ніколи не виходить з моди. Ми трохи рідше носимо його в теплу пору, більше роблячи акцент на вбрання в холодні сезони, втім носити його можна увесь рік, без перебільшень.

Топлене масло

Цей відтінок став свіжою альтернативою класичним бежевим кольорам. Він є ніжним та здатен додати романтичного флеру будь-яким образам. Шведська модель на власному прикладі показала, як можна виглядати розкішно в монохромному аутфіті цього відтінку.

Хакі

Тривалий час темно-зелений колір тримався осторонь багатьох кольорів, втім у майбутньому році він з’явиться з новим розмахом на модній арені. Колір ідеально виглядає на сукнях, блузах, костюмах та в’язаних светрах на зимову пору. Навесні можна додати до свого гардероба красиві кросівки у відтінку хакі.

Зверніть увагу, що 2025 рік пройде під егідою Зеленої Змії, тож також можна сміливо додавати до свого гардероба зелені кольори, в яких астрологи рекомендують зустрічати Новий рік.