Головна річ цієї зими – коричнева шуба: вона є найпопулярнішим верхнім одягом

Короткі шуби стали цієї зими досить популярними. У грудні модниці носили світлі та чорні варіанти, втім у січні набиратиме обертів верхній одяг саме в коричневому кольорі.

Своєю популярністю така шуба завдячує тренду Mob Wife, що в перекладі означає "дружина мафіозі", пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Особливостями цього стилю є об’ємні пальта, гучний леопардовий принт, вишукані окуляри та максималізм в усьому.

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Коричнева шуба – хіт зими 2025

Сучасні коричневі шуби знайшли своє натхнення в старовинних норкових шубах, які носили ще наші бабусі. У той час вони передавались у спадок матерям, які їх переробляли та коректували крій. У 2025 році в моді вже не довга шуба, яка вказувала на багатство своєї власниці, а коротка й створена з екохутра.

Зміна довжини є відповіддю на сучасні тенденції та практичні потреби, оскільки таку шубу легше поєднувати та носити. Чорний колір завжди був та залишатиметься номером один, але у модному світі коричневий вже давно називають новим чорним. Значну роль відіграв й колір 2025 року, який визначив Pantone. Відтінок Mocha Mousse вивів шоколадний відтінок на елегантніший рівень.

Коричнева шуба пасує до всього, тому не бійтеся додавати її у свій гардероб. Вона натхненна класикою, яку носили наші бабусі. Якщо раніше вона відповідала за розкіш і статус, то тепер важливішим критерієм є її функціональність.

Щоб легко адаптувати шубу до свого гардероба, комбінуйте її з чорними лосинами, джинсами різних кольорів та штанами – палаццо чи трикотажними. Доповнювати таку шубу можна чоботами на підборах, уггами чи практичними челсі.



Трендові шуби на 2025 рік / Фото Pinterest



Модні шуби на 2025 рік / Фото Pinterest



Трендові шуби на 2025 рік / Фото Pinterest



Модні шуби на 2025 рік / Фото Pinterest



Трендові шуби на 2025 рік / Фото Pinterest

Для створення красивого зимового образу, підбирайте шапку в тон до шуби, або створюйте контраст на основі чорної шапки біні та шарфа з рукавицями, які вдало поєднаються із взуттям та класичною сумкою.