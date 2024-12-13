Новий рік – у корсеті: стилісти назвали ідеальну річ замість сукні

Більшість з нас вже починають готуватися до Нового року й придумують різноманітні образи. Всі ми звикли святкувати щось у сукнях, втім їх можна замінити на красивий та стильний корсет, який має неймовірний вигляд.

Якщо раніше корсети всіх лякали через скутість рухів, то зараз вони вже стали ефектною річчю в гардеробі кожної модниці, пише 24 Канал.

Дивіться також Забудьте про джинси: чим їх можна замінити взимку – найкращі варіанти

Рушієм повернення став тренд на видиму спідню білизну, яку представляли дизайнери на подіумах, а це означає, що корсети різко повертаються та будуть присутніми в наших образах у 2025 році.

Корсет – модна річ на Новий рік 2025

Влітку чимало дівчат використовують корсети у своїх образах. Вони їх одягають з лосинами, широкими джинсами, штанами палаццо, шортами та спідницями. З приходом осені мода на корсети згасає, втім напередодні Нового року стилісти нагадують про такий красивий елемент гардероба, який здатен підкреслити жіночність та стати вдалою альтернативою звичній сукні.

Модні тіктокерки та інстаграм-модниці вже встигли продемонструвати у своїх профілях бажаність корсету, тож радимо придивитися до цієї речі не лише заради того, щоб зустріти в ньому Новий рік, але й для того, щоб мати ефектне вбрання для літніх вечорів.

Корсети для колекцій на 2025 рік представили бренди Balmain, Dolce & Gabbana, Prada, Khaite та багато інших. Актуальними залишаються класичні тканинні чорні корсети, втім ефектними також є шкіряні моделі чи пудрові або бордові варіанти, які гарно поєднуються зі штанами в тон, створюючи монохромний образ.

Корсет тепер не асоціюється з естетикою вечірніх виходів й може стати повсякденною річчю під джинси та кросівки. Так любить носити корсет українська співачка Дорофєєва та безліч закордонних знаменитостей.



Розкішні корсети на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Розкішні корсети на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Розкішні корсети на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Розкішні корсети на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Розкішні корсети на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

На Новий рік пропонуємо поєднати корсет з блискучими штанами, атласними штанами з пір’ям, короткою спідницею чи варіантом міді з прозорого матеріалу.

Варіантів міксування корсета є безліч, вибирайте той, який найбільше буде личити вам. Щоб додати родзинки – можете поєднувати з чокером чи красивими й масивними аксесуарами.

Стилісти кажуть, що вже після Нового року корсет буде всюди – на вулицях міст, вечірках, різних святкуваннях та й загалом стане базою як альтернатива футболці чи майці.