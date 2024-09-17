5 найпопулярніших костюмів Олени Зеленської: як виглядає образ, який облетів увесь світ

Перша леді України відома своїм витонченим смаком та стильними образами. На публіці вона часто з’являється в класичних та елегантних костюмах, які підкреслюють її статус. Олена Зеленська має неймовірний смак та часто підтримує українських дизайнерів.

В арсеналі дружини президента сотні костюмів, кожен з яких особливий, пише Lady 24. В одному зі своїх інтерв’ю Олена Зеленська розповіла, що до моменту поки не стала першою леді – ніколи не носила ділових костюмів, а її образи здебільшого складалися з класичних джинсів.

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Тепер Олену Зеленську уявити без костюмів просто неможливо, оскільки вони є ДНК її стилю. Перша леді вкрай рідко виходить на публіку у сукнях та спідницях. Жакети та штани – це її безумовна база, яку обожнює вона та всі прихильники, які надихають її стилем.

Дружина президента віддає перевагу локальним брендам та популяризує речі українських брендів на увесь світ. Ми розглянули 5 її найпопулярніших виходів та пропонуємо згадати найцікавіші костюми першої леді.

Перший закордонний візит до Брюсселя

Вперше всі захопилися іміджем Олени Зеленської у 2019 році, коли вона у новому статусі дружини президента приїхала на ділову зустріч у Брюссель. Для виходу вона обрала бежевий костюм українського бренду SIX, доповнивши його білими кросівками. Тоді цей образ облетів всі українські та світові пабліки, а за всіма виходами першої леді України почали пильно слідкувати.



Красиві образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Урочиста зустріч в США

Олена Зеленська приголомшила публіку красивим образом у блакитному костюмі, що складався зі штанів, подовженого піджака та камізельки. У такому аутфіті дружина президента завітала у Нью-Йорку на обід перших леді у 2019 році.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Відкриття виставки до дня народження Івана Марчука

У музей історії Києва Олена Зеленська завітала в неймовірному синьому костюмі. У 2021 році президентське подружжя привітало Івана Марчука з 85-річчям та розглянули на майже сотню полотен з власної колекції художника. На цю подію Олена Зеленська одягнула подовжений синій жакет, який поєднала зі штанами палаццо. Блейзер доповнював чорний пояс.



Красиві образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Сесія Генеральної Асамблеї ООН

Олена Зеленська прилетіла у Нью-Йорк у 2023 році на виступи Генасамблеї ООН у красивому коричневому костюмі від українського бренду Bobkova. Вбрання складалося з коричневого лонгсліву, теплого подовженого жакета та штанів зі стрілками.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Зустріч з Майклом Дугласом

На вихідних президентське подружжя зустрілося з відомим американським актором Майклом Дугласом, який приїхав до Києва зі своїм сином. Перша леді одягнула красивий костюм баклажанового кольору, який складався з оверсайз жакета та класичних штанів. Блейзер доповнював тонкий пояс фіолетового відтінку.



Красиві образи Олени Зеленської / Фото з сайту Офісу Президента

У костюмах перша леді завжди виглядає органічно, витончено й тендітно. Свої образи Олена Зеленська любить довершувати брошками чи мінімалістичними прикрасами. Її фокус щодо кольорів завжди зосереджений на нейтральних відтінках, які їй неймовірно личать. А от образи завжди доповнюють кросівки, слінгбеки чи туфлі на підборах.