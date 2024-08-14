Сині тіні й рожеві губи: тенденції макіяжу 80-х, які будуть всюди цієї осені

Мода – циклічна, а тому нині в тренди повертаються образи з 80 – 90-х років. Так, цієї осені популярними знову стануть екстравагантні тенденції макіяжу, які були популярними у 80-і роки.

Тенденції яскравого макіяжу минулого почали повертатися в моду після того, як відомі зірки почали з'являтися з ним на сцені. Деякі формули краси 80-х залишаються поза часом, а тому цієї осені знову будуть трендовими. Які тенденції минулого будуть знову на піку популярності – читайте далі.

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Легкий блиск

Макіяж 80-х років часто асоціюється з яскравими тінями й червоною помадою. Однак саме тоді на противагу з'явився м'який і легкий гламурний макіяж. Зволожені губи, легкі мерехтливі тіні й туш на віях – це макіяж, який залишається поза часом і ніколи не втратить актуальності, хоча зародився ще у 80-і роки.

Легкий гламурний макіяж 80-х років в сучасному виконанні: дивіться фото

Яскрава рожева помада

Яскравий рожевий був кольором епохи 80-х років. Цей відтінок був скрізь, особливо – на губах. Помаду яскравого рожевого кольору обирали як і різні субкультури, до прикладу, панки, так і прихильниці вишуканого стилю. Нині такий відтінок помади знову в тренді, й повертає яскраво-рожеві губи в центр уваги.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Яскраво-рожева помада повертається у моду: дивіться фото

Яскравий макіяж очей

Без заперечень епоха 80-х асоціюється з яскравими тінями на очах. Рожевий, синій чи навіть зелений ставали основою для найсміливіших образів, а інколи ці відтінки міксували, створюючи справжню веселку на очах. Цієї осені ця тенденція знову буде трендовою.

Яскраві тіні – мастхев цієї осені: дивіться фото

Матова шкіра

Поруч з таким яскравим макіяжем у 80-і роки існував тренд на матову шкіру. Нині ця тенденція знову стає популярною, а світові зірки, такі як Дуа Ліпа, Кайя Гербер і Кендалл Дженнер, довели – м'яка матова шкіра може створити гарний колір обличчя, який має суперсучасний вигляд.

Матова шкіра буде трендовою: дивіться фото

Готичні губи

Готичні губи з майже чорною помадою у поєднанні з червоною глянцевою додають образу вампірського вигляду. Сміливий макіяж губ повертається у моду, а модниці з усього світу вже намагаються його повторити.

Готичний макіяж губ: дивіться фото

Пухнасті брови

Природні, пухнасті брови були стандартом у 80-х роках. Втім, вже за кілька років жінки почали надмірно вищипувати брови, прагнучи зробити їх якомога тоншими. Завдяки сміливій Карі Делевінь у 2010 році тенденція на густі брови почала повертатися, й цієї осені природні невищипані брови, які нагадують образ Брук Шилдс у 80-х роках, нині популярні, ніж будь-коли.

Природні брови – тренд осені: дивіться фото

Кольорова підводка для очей

Якби макіяж 80-х років можна було описати одним словом, то це було б "кольоровий". Яскраві кольори були всюди – рум'яна, помада, тіні для повік і навіть підводка. Смілива, яскрава підводка для очей була ще одним трендом тієї епохи, й ця екстравагантна краса нікуди не зникла. Втім, тепер вона має більш витончений підхід, й цієї осені можна сміливо доповнювати образ яскравими підводками.

Яскрава підводка для очей: дивіться фото

Багато рум'ян не буває

Як і у 80-х, так і у 2020-х найбільш визначальним трендом у макіяжі (принаймні досі) є яскраві рум'яна. Кожен, від принцеси Діани до Деббі Гаррі, наносив відтінок рожевих рум'ян на щоки практично для кожного випадку. Сьогодні існує забагато трендів щодо рум’ян і сучасних прикладів, і восени рожеві щоки будуть як ніколи трендовими.

Яскраві рум'яна є трендом цієї осені: дивіться фото

Сині тіні й червоні губи

Носити яскраво-блакитні тіні для повік і сміливі червоні губи вважалося неприпустимим у 90-х роках, але у 80-х – це було хітом. Старі правила макіяжу пропонували носити лише один яскравий колір, але цієї осені тенденції змінюються. Дитячо-блакитний волошковий відтінок у поєднанні з червоною помадою – вишуканий тренд осені-2024.

Сміливий образ у макіяжі: дивіться фото

Нині тенденції макіяжу 80-х переосмислили, й вони отримали сучасну інтерпретацію. Тепер вони можуть стати основою не лише для екстравагантного образу, а й для вишуканого й романтичного.