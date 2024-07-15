Секрет виразного погляду: блогерка показала, як правильно робити макіяж для навислої повіки

Нависла повіка – це поширена проблема, яка часто створює труднощі та потребує спеціального підходу під час макіяжу очей.

Як наносити тіні на таку повіку, аби макіяж мав гарний та охайний вигляд, розповідаємо далі.

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Як наносити тіні на навислу повіку

Нависла повіка потребує спеціальної техніки макіяжу, адже без неї більшість косметики зникає при відкритому погляді. Як правильно наносити тіні у цьому випадку, в одному зі своїх роликів продемонструвала відома тікток-блогерка Елен Портер.

Для гарного та охайного вигляду дівчина закликає не наносити косметику на закрите око. Так виходить доволі брудний та негарний вигляд.

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Натомість вона пропонує тримати око відкритим та додавати не надто темний відтінок тіней на зону між повікою та бровою. Таким чином не буде здаватися, що всі тіні зникли.

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Більш темний колір тим часом Елен радить наносити в зовнішній куток ока, трохи нижче за попередній колір. Тіні варто добре розтушувати, аби вийшов природний вигляд.

Наостанок блогерка пропонує додати світліший чи блискучий відтінок у внутрішній куточок ока. Найкраще це зробити пальцем, розтушовуючи косметику трохи вище повіки, аби при відкритому погляді засіб не зникав.

Елен наголошує, що під час усіх цих процедур, варто підіймати тіні трохи вище, тоді у результаті вийде гарний макіяж, що не буде схований за навислою повікою.