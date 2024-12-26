Будете сяяти краще за всіх: 3 варіанти макіяжу на Новий рік 2025

На Новий рік хочеться мати особливий вигляд, тому крім вбрання та свіжого манікюру, варто подбати за красивий макіяж, який стане ідеальним доповненням образу. Новий рік – чудова пора, щоб зробити макіяж насиченим та ефектним.

Бездоганний макіяж можна зробити самостійно, без допомоги візажистів, якщо чітко дотримуватися інструкцій та створювати мейк за туторіалом дівчат, які на собі показали, як можна легко та просто створити красивий вигляд в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Цікаво Old Money чи Smokey Eyes: який макіяж зробити на Новий рік

Щоб не зіпсувати мейк напередодні Нового року, спробуйте відтворити один з макіяжів напередодні хоча б кілька разів, щоб набити руку.

Wet shine

Це макіяж з акцентом на шкірі, яка сяятиме та соковитих губах. Потрібно зробити ідеальний тон обличчя, невеличкі, але гострі стрілочки в трендовому кольорі бургунді та губи з вишневим глянцевим блиском. Макіяж легкий у повторенні, виглядає природно та дуже сексуально.

Festive Silver

Такий класичний вечірній макіяж в холодних тонах зі сріблим сяйвом чудово пасуватиме до красивих суконь та будь-яких інших ефектних вбрань. Щоб ідеально промалювати стрілки, обирайте гелевий лайнер чи каял, який треба закріпити сухими тінями, щоб макіяж на тривалий час залишався бездоганним.

Glitter on the go

Блискітки стануть ідеальним вибором до свят. Цей макіяж швидкий та доволі яскравий. Спочатку треба пропрацювати складки повік матовими тінями, промалювати розтушовані стрілочки та додати накладні вії для максимальної глибини погляду.

Далі на нерухомих повіках потрібно розкласти блискітки. Щоб гліттер добре тримався на шкірі повік, скористайтеся спеціальним праймером для блискіток.

Неймовірно красиво в новорічну виглядатиме макіяж з червоними соковитими губами. Червона помада символізує жіночу впевненість і незалежність, ідеально підходить до будь-якого образу, тому радимо довершувати образи нею задля створення ефектного вигляду.