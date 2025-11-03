Манікюр на осінь 2025: найкращі кольори та дизайни, якими захоплюються всі

Для кожної жінки манікюр є важливою складовою її образу, тож кожного місяця похід в салон краси є необхідністю. Кожного сезону мода на манікюр змінюється, тому для тих, хто хоче залишатися в тренді – розповімо про актуальні позиції.

В осінню пору ми більше любимо коричневі, сірі, бордові чи сливові кольори на нігтях, але й стримані відтінки та мінімалістичний манікюр залишаються в тренді, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Омолоджуючий манікюр для жінок після 50+: виглядає дуже ефектно

Зрозуміти, який саме манікюр в моді цього сезону дуже просто – достатньо лише відкрити інстаграм чи Pinterest.

Як виглядає модний манікюр на осінь?

Спочатку почнемо з форми нігтів. Цього сезону повертається популярність на квадратні нігті в стилі 90-х років. Тепер замість улюбленої мигдалеподібної форми можна спробувати чітку геометрію.

Незмінною класикою є французький манікюр. Це єдиний дизайн, який зберігає свою популярність ще з 90-х років. Актуальними є нігті з нюдовою базою та білими смужками на кінчиках. Та для тих, хто любить експерименти – пропонуємо нестандартний френч з двоколірним поєднанням лаків.

Не обійтися нам восени без коричневих відтінків, які складають основу трендового манікюру на осінь. Оберіть для себе колір молочного шоколаду чи насичено коричневий відтінок.

На короткі нігті ідеально підійде бордовий колір. Такий глибокий колір добре пасує до коротких нігтів, коли хочеться їх виділити завдяки відтінку, а не довжині.

Доволі цікавим дизайном нігтів є хромовані французькі кінчики. Можна обрати сріблястий чи золотистий відтінок.

Для дівчат, які завжди шукають для себе цікаві ідеї манікюру, пропонуємо придивитися до абстрактних ліній поверх яскравої бази. Такі нігті виглядають досить футуристично.

Сучасний осінній манікюр не обходиться й без короткого квадрату. Такі доглянуті нігті з базовим покриттям виглядають елегантно та дорого.

Любительки ніжного нюдового манікюру можуть обрати для себе напівпрозорий рожевий лак, що нагадує блиск для губ. Він виглядає на нігтях непомітно, але створює ефект доглянутості.

До трендового манікюру на осінь варто додати ще й мильний манікюр, який додає нігтям свіжості.

Який ще манікюр зараз в тренді?

Видання In Journal пише, що цієї осені в моду входить шифоновий манікюр. Ідея полягає в тому, щоб нанести на нігті один чи два тонких шари напівпрозорого нейтрального лаку, а зверху покрити глянцевим лаком з ледь помітними блискавками.

Майстрині найчастіше використовують світло-рожевий, бежевий чи молочно-білий лак.

Який колір манікюру восени є найпопулярнішим?