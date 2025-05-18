Який манікюр зробити на випускний: з цією підбіркою ви точно не помилитесь

Скоро закінчиться навчальний рік і розпочнеться період випускних. Більшість випускників уже готуються до цієї події.

Зокрема, випускниці підбирають сукню, зачіску, макіяж і манікюр. Насправді покриття на нігтях відіграє доволі важливу роль. Адже завдяки манікюру можна створити додатковий акцент в образі, пише 24 Канал.

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Варіанти манікюру на випускний 2025

Квіткова романтика

Намалювати квіти на нігтях – це завжди хороша ідея. Прикрасити таким малюнком можна лише декілька нігтиків. Завдяки цьому, манікюр виглядатиме більш стриманим.

Зверніть увагу! Оригінально виглядатиме квітковий френч. Тобто, намальована гілочка квітів замість звичної смужки.

Хромовані нігті

Хромовані нігті це один з основних трендів 2025. Таке покриття виглядає дуже футуристично і креативно.

Барбі-стиль

Сяючі рожеві нігтики це справжня мрія Барбі. Таке покриття виглядатиме дуже святково. Зокрема, завдяки блискіткам.

Вічний однотон

Однотонне покриття ніколи не вийде з моди. В цьому випадку головне не прогадати з кольором.

Необов'язково обирати відтінок відповідно до сукні. Можна навпаки, створити додатковий акцент за допомогою контрастів. Або ж зробити покриття в тон з аксесуарами.

Прозорі блискітки

Блискітки необов'язково наносити на кольорову основу. Гарно виглядатиме і прозорий лак.

Колір блискіток також необхідно правильно обрати. Відтінок варто підбирати саме до вашого образу.