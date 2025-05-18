Який манікюр зробити на випускний: з цією підбіркою ви точно не помилитесь
- Випускниці уже активно готуються до випускного.
- Популярні варіанти манікюру на випускний включають нігті з малюнками, блискітками та однотонне покриття.
Скоро закінчиться навчальний рік і розпочнеться період випускних. Більшість випускників уже готуються до цієї події.
Зокрема, випускниці підбирають сукню, зачіску, макіяж і манікюр. Насправді покриття на нігтях відіграє доволі важливу роль. Адже завдяки манікюру можна створити додатковий акцент в образі, пише 24 Канал.
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Варіанти манікюру на випускний 2025
- Квіткова романтика
Намалювати квіти на нігтях – це завжди хороша ідея. Прикрасити таким малюнком можна лише декілька нігтиків. Завдяки цьому, манікюр виглядатиме більш стриманим.
Зверніть увагу! Оригінально виглядатиме квітковий френч. Тобто, намальована гілочка квітів замість звичної смужки.
- Хромовані нігті
Хромовані нігті це один з основних трендів 2025. Таке покриття виглядає дуже футуристично і креативно.
- Барбі-стиль
Сяючі рожеві нігтики це справжня мрія Барбі. Таке покриття виглядатиме дуже святково. Зокрема, завдяки блискіткам.
- Вічний однотон
Однотонне покриття ніколи не вийде з моди. В цьому випадку головне не прогадати з кольором.
Необов'язково обирати відтінок відповідно до сукні. Можна навпаки, створити додатковий акцент за допомогою контрастів. Або ж зробити покриття в тон з аксесуарами.
- Прозорі блискітки
Блискітки необов'язково наносити на кольорову основу. Гарно виглядатиме і прозорий лак.
Колір блискіток також необхідно правильно обрати. Відтінок варто підбирати саме до вашого образу.