За 30 тисяч гривень: Маша Єфросиніна покрасувалася в костюмі від бренду the Coat

Українська телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала прихильникам у мережі новий образ. Красуня позувала у красивому костюмі від відомої дизайнерки Каті Сільченко.

Маша Єфросиніна любить красиво виглядати, тож постійно демонструє прихильникам у мережі цікаві образи. Знаменитість відвідала Саміт Перших Леді та Джентльменів.

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Цьогорічною темою був "Захист дітей під час війни". На події була інфлюенсерка Саша Бо, тревел-блогер Антон Птушкін та багато інших знаменитостей. На серйозну подію телеведуча вирішила одягнути вбрання в офіційному стилі.

Красивий образ Маші Єфросиніної

Телеведуча одягнула красивий костюм персикового кольору від українського бренду the Coat. Він складався з класичного подовженого жакета з накладними кишенями та ґудзиками та штанів палаццо зі стрілками. На сайті бренду такий костюм можна придбати за 30 750 тисяч гривень.



Костюм, який обрала Єфросиніна / Фото з сайту бренду

Маша Єфросиніна вирішила не переобтяжувати образ зайвими деталями, тож доповнила костюм лише золотими ланцюжками на шиї, перснями та бордовою сумкою на плечі. Телеведуча зробила ніжний макіяж на обличчі та просто розпустила волосся.

Костюм у гардеробі жінки – гарне капіталовкладення, оскільки верх і низ можна носити окремо та створювати багато різноманітних образів. До прикладу, жакет чудово поєднається зі штанами іншого відтінку, джинсами чи сатиновою спідницею.

Персикові штани матимуть гарний вигляд з базовими футболками, блузами чи сорочками. А ще в моді вже давно носити такі костюми не лише із взуттям на підборах, але й з кросівками, балетками чи лоферами.