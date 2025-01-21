Елегантність і вишуканість: Меланія Трамп в ідеальній сукні на інавгураційному балу

Меланія Трамп на інавгурації свого чоловіка виглядала досить строго в класичному пальті та капелюсі, однак вже на інавгураційному балу вона продемонструвала розслаблений образ, зробивши ставку на лаконічну, але вишукану вечірню сукню.

На перший з трьох інавгураційних балів президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули в класичних образах, пише 24 Канал з посиланням на Hola! Вони трималися разом за руки, а потім спільно станцювали на сцені.

Читайте також Меланія Трамп – еталон розкоші та смаку: як її стиль підкорив увесь світ

Бездоганний образ Меланії Трамп

Перша леді США приголомшила вишуканим образом в білій сукні без бретелей з чорними облямівками, які ідеально доповнювали лаконічний та стриманий вечірній вихід.

Сукню для Меланії Трамп розробив Ерве П’єр – французько-американський дизайнер. Сукню від модельєра вона одягнула на свій перший інавгураційний вечір у 2017 році, коли Трамп вперше став президентом США. Дизайнер заявив, що для нього честю є співпрацювати з першою леді, тож залюбки створив для неї вбрання.

Ерве П’єр створював вбрання для брендів Oscar de la Renta та Carolina Herrera, а раніше допомагав з вбранням для перших леді Мішель Обами, Лори Буш і Гілларі Клінтон.

Меланія Трамп любить класичний білий та чорний колір, тому модельєр прислухався до її побажань та створив вишукане плаття, яке вона доповнила широким чорним чокером з брошкою.

Дональд Трамп на інавгураційному вечорі був у лаконічний білій сорочці та чорному костюмі, який доповнив елегантний бантик. Президент США є палким шанувальником яскравих червоних краваток, втім цього разу вирішив зробити ставку на лаконічності та класиці.



Розкішний вихід подружжя Трампів / Фото Getty Images

Додамо, що денний образ Меланії Трамп сподобався багатьом шанувальникам. Особливу увагу всі звернули на її капелюшок від дизайнера Еріка Джавітса. Він зазначив, що для нього це стало великою честю та привілеєм створити капелюх для першої леді США для інавгураційної присяги.

За його словами, Меланії цей головний убір надзвичайно личив. Капелюх підкреслив її витонченість та красу й став чи не головним акцентом у її аутфіті, викликавши у всіх "вау"-реакцію.