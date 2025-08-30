Волосся здавна вважається символом сили, енергії та внутрішньої рівноваги. Тому багато людей часто ретельно підбирають день і дату для стрижки.

24 Канал підготував для вас місячний календар на вересень, який допоможе визначити найсприятливіший час для відвідування салону краси. З цими порадами волосся не лише матиме свіжий вигляд, а й потенційно залучить у життя вдачу та фінансовий добробут.

В які дні вересня найкраще стригти волосся?

У вересні 2025 року різні фази Місяця можуть забезпечити оптимальні умови для планування стрижки. Вважається, що кожна місячна фаза по-різному впливає на здоров'я волосся, потенційно сприяючи його росту, збільшенню густоти або збереженню блискучого вигляду.

Тому перед походом в салон краси варто враховувати місячний цикл:

1 – 6 вересня. Фаза зростаючого Місяця – є особливо корисною для тих, хто хоче посилити ріст волосся. Вважається, що в цей час Місяць стимулює процеси оновлення, що призводить до швидшого відновлення та збільшення сили волосся.

22 – 30 вересня. Також зростаючий Місяць – це ідеальний час для тих, хто прагне збільшити густоту і зміцнити здоров'я свого волосся. Перукарі рекомендують планувати стрижку на цей місячний період, оскільки вважається, що це посилює ефект оновлення та надає волоссю додаткової сили.

8 – 20 вересня. Спадаючий Місяць – оптимальний вибір для тих, хто хоче зменшити об'єм волосся або досягти більш відполірованого вигляду. Під час цієї фази волосся відростає повільніше, що дозволяє стрижці зберігати форму протягом тривалого періоду. Також це ідеальна можливість усунути посічені кінчики й освіжити волосся.

21 вересня. Молодик – період нового циклу. Стрижка омолодить зовнішність, але не сприятиме швидкому росту волосся. Рекомендується для тих, хто хоче оновити кінчики волосся чи зробити легкі зміни.

Коли робити "грошову" та "здорову" стрижку?

Щоб підвищити фінансовий добробут, рекомендують планувати стрижку на певні дні вересня. Найсприятливіші дати: 2, 5, 13 – 14 та 21 – 25 вересня.

Тим, хто хоче надати своїй зачісці свіжого та блискучого вигляду, варто записатися на стрижку на ці дати: 2 – 4, 12 – 14, 19, 21 – 23 та 28 вересня.

Водночас не варто планувати стрижку на повний місяць 7 вересня. Зміни, зроблені під час цієї місячної фази, можуть бути нестійкими й непередбачуваними.



В які дні вересня найкраще стригтися / Фото Pinterest

Який колір волосся буде у тренді цієї осені?

Восени салони краси готуються прийняти новий тренд – Smoked Suede Brunette. Відтінок поєднує в собі насичені глибокі коричневі тони з ледь помітними димчастими нотками. Він обіцяє стати найбільш жаданим у цьому сезоні.

Це "новий нейтральний" відтінок, що пасує майже кожній і надає волоссю сяйного та доглянутого вигляду.