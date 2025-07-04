Будьте уважні; як часто насправді потрібно мити волосся

Процес очищення шкіри голови надзвичайно важливий. Зокрема, він сприяє зміцненню та покращенню стану волосся.

Річ у тім, що залишки косметики, себум та пил забивають пори. Саме через це волосся може ставати слабким, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Чи часто потрібно мити волосся

Частота миття волосся залежить від типу шкіри голови:

нормальна або суха шкіра голови – декілька разів на тиждень;

жирна – щодня або через день.

Як часто потрібно мити тонке волосся / Фото Unsplash

Також необхідно зважати на тип самого волосся:

тонке волосся – щодня чи через день;

густе – може бути достатньо – 1 – 2 разів на тиждень;

кучеряве – 1 раз на тиждень;

фарбоване або ж хімічно оброблене – 1 – 2 разів на тиждень.

До того ж з віком сальні залози менш активні. Саме тому, літні люди мають змогу мити волосся рідше.

Зауважте! Якщо ви не встигаєте помити волосся, можна скористатися сухим шампунем або ж засобом Co-wash.

Наскільки шкідливо мити волосся щодня

Волосся мити щодня не шкідливо. Очищувати шкіру голови потрібно в міру забруднення. Відповідно, якщо волосся, з урахуванням індивідуальних особливостей, потребує щоденного миття, це необхідно робити.



Як часто потрібно мити кучеряве волосся / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Важливо підбирати правильні засоби для волосся з урахуванням усіх факторів, зокрема, наявності фарбування. Найкраще, аби така косметика була м'яка і не агресивна.