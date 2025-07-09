Ці джинси стали головним трендом 2025: не пропустіть новинку

Цьогоріч модний світ уже епатували різні види джинсів. Зокрема, неоднозначну реакцію викликала мода на ефект бруду.

Влітку трендовими стали джинси із заходом. Тобто, з косим застібанням, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які джинси в моді у 2025

Варто зазначити, що джинси із заходом вперше були представлені ще у 2022 році. Проте трендовою ця модель стала саме у 2025. Такі джинси можуть бути абсолютно різних фасонів. Головне, аби зберігалась їхня родзинка – особливе застібання.

Джинси із заходом чудово поєднуються з іншими трендами. Зокрема, з балетками у сітку.



Які джинси стали модними у 2025 / Фото Getty Images

Також чудовим вийде більш романтичний образ з цими джинсами. Не бійтесь, компонувати їх з гостроносими туфлями.



Варіанти трендових джинс у 2025 / Фото Getty Images

Не варто вважати, що лише такі оригінальні джинси можуть бути родзинкою образу. Вони чудово підійдуть для тих, хто не боїться проявляти індивідуальність і готовий експериментувати зі стилем.



Ідеї стильних образів з джинсами / Фото Getty Images

Зауважте! Хоча джинси із заходом можуть бути і прямими, зверніть увагу на моделі, що розширюються до низу. Таким чином легко сформувати витончений силует. Адже талія виглядатиме значно вужчою, завдяки цьому фасону.