Найкрасивіші сумки 2025 року: розбираємо головні тренди

Без такого аксесуара як сумка важко обійтися. Вона практична й необхідна до будь-якого образу. Серед наймодніших сумок сезону – моделі з ефектом тромплей, сумки-конверти, спортивні моделі та аксесуари з торочками в стилі бохо.

У магазинах на полицях можна знайти безліч красивих сумок на будь-який смак, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Дизайнери вже визначили головні позиції на 2025 рік, тож пропонуємо обрати для себе щось стильне, цікаве та функціональне.

Читайте також 5 сумок, які ви точно захочете мати цієї зими: вони стильні та ефектні

Сумка-конверт

Прямокутні сумки цього сезону набувають вигляду конверта. Вони з’явилися в колекціях багатьох відомих брендів та мають всі шанси стати фаворитами дівчат, які люблять мінімалізм та відсутність декору. Такі сумки мають кілька відділень, тож у них можна помістити все необхідне.



Модні сумки на 2025 рік / Фото Vogue

Сріблясті сумки

Мода на сріблясті сумки продовжується, тому звертайте увагу на металік, який поєднується з будь-яким вбранням. Аксесуар ідеально підійде до зимових та весняних образів.



Красиві сумки на 2025 рік / Фото Vogue

Сумка з рафії

У весняно-літньому сезоні сумка з рафії буде на піку популярності. У моді пануватиме широкий кошик, різнокольорові переплетення й інші різноманітні моделі.



Ефектні сумки на 2025 рік / Фото Vogue

Сумка з торочками

Стиль бохо у 2025 році вийде на новий рівень. Ми помітимо його не лише в речах, але й аксесуарах. Сумки з бахромою стануть незамінним доповненням будь-якого образу.



Красиві сумки на 2025 рік / Фото Vogue

Сумка-багет

Ця сумка є позачасовою. Її культовий силует досі не виходить з моди й потішить цього року всіх прихильниць мінімалізму. Сумка-багет була невід’ємною частиною образів Керрі Бредшоу й досі не втрачає своїх позицій.



Модні сумки на 2025 рік / Фото Vogue

Сумка пастельного кольору

Додайте до своєї колекції по-справжньому літні відтінки сумок – теплий жовтий чи ніжно-блакитний. Такі сумки можна легко поєднати з білими, нюдовими та пастельними тонами речей, а колір сумки вдало додасть образу особливої родзинки.



Красиві сумки на 2025 рік / Фото Vogue